Independiente del Valle exhibe la calidad de su semillero en Sudamérica

El título de Independiente en la Copa Libertadores Sub 20 tiene elementos esenciales: sacrificio y esfuerzo diario. Trabajo sin tregua, porque no se admiten pausas. “Es el resultado del entrenamiento realizado antes del torneo y un mensaje para quienes no entraron en la convocatoria”, les dijo el entrenador Yuri Solano a sus jugadores, antes de la premiación en Asunción.



“El trabajo debe ser duro, minuto a minuto”, les enfatizó Solano a los futbolistas, imágenes que trascendieron en un video de la Conmebol.

“Formar jugadores es complejo”, puntualizó el ecuatoriano, que se unió a Independiente en enero del 2019.

En 13 meses, Solano ha logrado dos títulos internacionales: la Libertadores Sub 20 y la Copa Mitad del Mundo, realizada en agosto pasado.

Uno de los componentes de la filosofía del DT es “que todo jugador debe estar listo para resolver el marcador en cualquier minuto del partido”.

Independiente del Valle jugó cinco partidos para lograr el título de la Libertadores. Anotó 11 goles y solo dos jugadores repitieron en la tabla de goleo: Darlin Leiton y Anthony Valencia. Los otros siete goles los hicieron jugadores de la defensa y del medio campo.

En los penales, a la hora de definir el cupo a la final contra Flamengo, el conjunto rayado, convirtió sus cinco lanzamientos; los brasileños fallaron uno.



El plantel Sub 20 retornó al país ayer con este nuevo título inédito para el fútbol ecuatoriano. Con el equipo de mayores tiene un vicecampeonato en la Libertadores, en el 2016, y el título de la Sudamericana, en el 2019.

El Sub 20 fue finalista en el 2018 y este año fue campeón.



“Felicitaciones. Trabajo, identidad y objetivos claros se reflejan en este importantísimo logro”, publicó en sus redes sociales el seleccionador Jorge Célico. Hace un año, en Chile, la Selección Sub 20 que dirigió hizo suyo el título de campeón sudamericano y meses más tarde logró la medalla de bronce en el Mundial.



Independiente del Valle cedió a cinco jugadores para el equipo nacional; al retornar a casa, dos de ellos ficharon para clubes del exterior.

Del grupo que logró la Libertadores Sub 20 se destacan tres jugadores que estuvieron en el Mundial Sub 17 el año pasado.



¿Qué pasará con esa plantilla? La dirigencia y el DT del equipo principal, Miguel Ángel Ramírez, darán espacios en su plantilla principal para que continúen sus carreras.



En el ámbito nacional, Independiente es uno de clubes con más títulos en las formativas desde la Sub 12 hasta la Reserva. En total suman 31, más los cinco internacionales.



A nivel individual, en el abanico de talentos se debe mencionar a Darlin Leiton, el delantero que marcó el gol del triunfo sobre River Plate en la final. Tiene 18 años, llegó desde Babahoyo hace seis.



El año pasado sus goles fueron determinantes para el título en la Copa Mitad del Mundo, por eso fue promovido a entrenarse con el equipo de mayores. En la LigaPro jugó seis partidos.



Moisés Caicedo es el otro talento que empieza a sobresalir. Es un volante de contención, con rapidez mental y física. Marca, recupera el balón y anota. Tantas son sus cualidades, que el DT Ramírez lo llamó para el juego contra LDU, mientras estaba en Asunción. El joven de 18 años voló seis horas para jugar en el primer equipo, que ganó 3-2. Su actuación fue elogiada.



El arquero Joan López es el tercero del plantel profesional, y bien puede estar peleando el segundo puesto, pues no han sido acertadas las actuaciones de Hamilton Piedra y Moisés Ramírez en las últimas fechas.