Independiente del Valle, el semillero de futbolistas para la Selección

Ecuador enfrenta la tarde de este jueves 12 de noviembre del 2020 a Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz al combinado local. Lo hace con un equipo que combina experiencia y juventud, en un proceso de transformación liderado por el técnico Gustavo Alfaro, quien dice que en su Selección hay tres franjas de edad claramente determinadas: "una buena camada de jugadores que vinieron de la Sub 20; los jugadores que tienen 23 años y la gente experimentada como Alexander Domínguez y Énner Valencia".

Entre el grupo de los jóvenes y en el de los de 23 años, Independiente del Valle ha hecho aportes importantes. El cuadro de Sangolquí se ha convertido en un semillero del fútbol ecuatoriano, formando jugadores que ahora son protagonistas en la Selección.



En la alineación del duelo ante los bolivianos, el equipo rayado tiene a tres de sus titulares: los laterales Béder Caicedo y Ángelo Preciado y la joven y naciente estrella, el pivote Moisés Caicedo. En el once inicial también está un jugador formado en el equipo: Carlos Gruezo, actual futbolista del Augsburgo alemán.



Hurgando más en la nómina, Independiente tiene a otros cuatro jugadores en la nómina de 29 futbolistas convocados por Alfaro, que se formaron en su Centro de Alto Rendimiento: Gonzalo Plata, Jhegson Méndez, Alan Franco y Mario Pineida.



Solo Béder Caicedo no se forjó en el equipo. Él llegó este año desde Barcelona, pero, según su propio testimonio, en el cuadro rayado ha encontrado un mejor funcionamiento e interpretación del juego, de la mano del técnico Miguel Ángel Ramírez. Ahora, no solo es un corredor por la banda, sino que es un lateral profundo, que frena y acelera y que sabe internarse en el centro de la cancha haciendo diagonales impredecibles.



Preciado y Corozo son las dos joyas de Independiente y también del fútbol ecuatoriano. Tienen 23 y 19 años, respectivamente. En las oficinas del equipo de Sangolquí ya esperan propuestas por ambos, que han destacado en la Copa Libertadores y en el inicio de las eliminatorias.



Para este partido, el seleccionador Alfaro apeló a los especialistas en jugar en la altitud. En ello, los jugadores de Independiente cumplirán un papel esencial: Preciado y Béder Caicedo, en la proyección y amplitud de la cancha y Moisés Caicedo, marcando los tiempos del partido junto al exIndependiente, Carlos Gruezo.