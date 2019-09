Independiente, el club más joven y menos costoso en semifinales

LEA TAMBIÉN

Alan Franco, Ángelo Preciado y Anthony Landázuri aparecen animados en la foto de perfil del Independiente del Valle, en su cuenta de Twitter. En la imagen también están Fernando León y el argentino Cristian Pellerano.

Franco y Preciado tienen 21 años, mientras que Landázuri cumplió 22 hace cinco meses. Son la imagen de la juventud que el club promueve a sus aficionados y al fútbol ecuatoriano. Los tres llegaron de otros equipos en su adolescencia, para vivir en la residencia del club, en Sangolquí.



En las formativas ganaron títulos juveniles y participaron en torneos internacionales. Ahora disputan su primera Copa Sudamericana con el Independiente del Valle.



El club se nutre de juveniles para competir en la LigaPro y en los torneos fuera del país. Para sostener su labor y promoverlos también se respalda en experimentados como Cristian Pellerano, de 37 años. Con esta fórmula, el equipo es el de menor promedio de edad (26,2 años) de los cuatro semifinalistas de la Copa Sudamericana de este año.



Corinthians, Atlético Mineiro y Colón de Argentina superan al conjunto pichinchano en la media de edad.



Además, estos planteles están mejor cotizados comercialmente, por los montos de los derechos deportivos de sus jugadores, según el portal Transfermarkt.



El cuadro rayado se cotiza en USD 11,3 millones. Su adversario en las semifinales, Corinthians se valora en USD 93,3 millones. Mineiro, donde juega el tricolor Juan Cazares, está tasado en USD 61,3 millones. Mientras tanto, Colón vale USD 26,6 millones. De entre los cuatro saldrá el campeón.



Con todo, Independiente vuelve a ser protagonista en el exterior. “Con una buena estructura y con un proyecto serio y comprometido no necesitas mucho dinero para llegar”, expresó el pasado lunes 23 de septiembre de 2019 el entrenador Miguel Ángel Ramírez.

​

El estratega mantuvo la línea de la apuesta por los jóvenes, al asumir en mayo, tras la salida de su compatriota español Ismael Rescalvo. Bajo su guía se han consolidado como estelares Landázuri, Preciado, Franco y John Sánchez. Alejandro Cabeza, con 22 años, es un suplente destacado.



El aporte de las figuras formadas en la cantera

​

El veloz extremo Sánchez llegó al plantel recién en el 2017 y se fue adaptando a las disposiciones del entrenador Juan Carlos León, quien lo ubicó como enganche en la Reserva, por su precisión para los pases. El año pasado fue campeón con Independiente Juniors.



Sin embargo, Sánchez se siente mejor como extremo derecho, una posición en la que se ha destacado en la Copa Sudamericana.



“No soy de los que hace muchos goles. Prefiero habilitar a mis compañeros. El que más ha aprovechado mis desbordes es Cristian Dájome. Con él me entiendo bien”, aseguró el extremo manabita.



En la vuelta de los cuartos de final, ante Independiente de Argentina, Sánchez hizo la asistencia de gol, concretada por el español Daniel Nieto, y se dio a conocer como una revelación en Sudamérica.



Franco, de 21 años, también se ha adueñado de la titularidad. Juega a lado del experimentado Pellerano, quien con su veteranía guía al plantel (es el de más pases correctos en la Sudamericana, con 535).



Franco ya ha disputado nueve cotejos de la Sudamericana y ha relegado a la banca a Roberto ‘El Gato’ Garcés.

​

Preciado, en cambio, ha sido utilizado como lateral y extremo por los dos costados, algo que dice no incomodarle.



Cabeza perdió la titularidad con la llegada del panameño Gabriel Torres. Sin embargo, es uno de los goleadores de IDV en el certamen internacional, con tres tantos. El otro es el colombiano Dájome, también con tres conquistas.



Otro joven en la alineación inicial es Luis Segovia, de 21 años. Él no se formó en Independiente sino que estuvo en las juveniles de El Nacional.



Sin embargo, IDV apostó por Segovia por su juventud y ahora es otro de los fijos en la alineación. Forma la dupla defensiva con el argentino Richard Schunke, de 27 años.



Para Segovia, la misión es que Independiente mantenga invicto el arco ante Corinthians, al que superó 2-0, en la ida. Sueña con llegar a la final y lograr un título inédito para Independiente, finalista de la Libertadores del 2016 .