Independiente ha recibido propuestas por Moisés Caicedo y el técnico Miguel Ángel Ramírez también tiene ofertas  

Independiente del Valle recuperó espacio en la tabla de posiciones acumulada de la Serie A. El objetivo del entrenador español Miguel Ángel Ramírez es clasificar a los rayados a la Copa Libertadores 2021 al perder espacio en la pelea por la segunda etapa. A falta de tres fechas para cerrar el año, el futuro del técnico no sería en Sangolquí.

Aunque el gerente del club rayado, Santiago Morales, informó este jueves 10 de diciembre que tienen pendiente un diálogo con Ramírez. "Tenemos una conversación pendiente. La próxima semana veremos si podemos continuar con él", manifestó en diálogo radio La Red.



Sin embargo, este Diario conoció que el Inter de Porto Alegre tiene como una de las principales opciones a Ramírez. En un intercambio de información con Hora Zero, de Brasil, se confirmó que esperan la finalización del campeonato ecuatoriano. Los dos candidatos a la presidencia del club brasileño tienen en carpeta a Ramírez para el 2021. Ramírez decidió terminar el año en Independiente y no aceptó una oferta del Palmeiras de Brasil.



Morales también dio detalles sobre el futuro de algunos jugadores del club. Por ejemplo, confirmó que hay ofertas por el volante Moisés Caicedo. "Existe mucho interés de equipos europeos, estamos en conversación con un equipo, seguramente no contaremos con él para 2021. Por otros jugadores no hemos tenido ofertas", manifestó el directivo.



El club no hizo efectiva la cláusula por el jugador panameño Gabriel Torres. "El contrato vence el 31 de diciembre. Es difícil porque pretenden una venta. (U. de Chile). Eestamos en conversaciones. Los otros extranjeros continúan excepto Pablo Alvarado, estamos en espera de la decisión de comisión fútbol", dijo Morales.