Independiente del Valle jugará cuatro compromisos en 18 días

Miguel Ángel Ramírez es un entrenador cariñoso que mima a sus pupilos. Ayer, en las gradas del complejo de Chillo Jijón (Sangolquí), abrazaba como un padre a John Jairo Sánchez antes de iniciar el entrenamiento.

El español bromeaba con el volante manabita junto a uno de sus asistentes, antes de saltar a la cancha. Eso es usual y lo hace diariamente. Después de 20 minutos de calentamiento, en la mitad del gramado, Ramírez era otro. Allí, en cambio, el DT de Independiente del Valle se mostraba serio y exigente.



Una y otra vez pedía concentración a sus futbolistas en el ejercicio táctico que realizaban con balón. Mientras se desarrollaba la práctica, un dron del cuerpo técnico sobrevolaba la cancha para registrar cada uno de los movimientos de los futbolistas de Primera.



La tecnología es parte del trabajo diario. El propio estratega lleva en su mano una tableta donde revisa datos. El análisis de videos es constante. Así monitorea la velocidad de los piques, los kilómetros recorridos, los movimientos de cada uno de los jugadores...



El técnico europeo, ayer, dejó ver a la prensa una parte del entrenamiento, que casi siempre es privado, sin cámaras ni periodistas. Él prefiere la intimidad para el trabajo táctico.



El plantel se dividió en dos grupos para los ejercicios con pelota. El ensayo del día consistía en un movimiento coordinado a un solo toque y desplazamientos horizontales y verticales. Demandaba concentración mental y rapidez.



Ramírez, en el diálogo previo, contó que antes que pensar en la final de la Copa Suda­mericana contra Colón de Santa Fe -el 9 de noviembre- tienen otro objetivo: terminar en el segundo lugar del campeonato nacional y clasificarse a la Copa Libertadores 2020.



“Jugar dos competiciones siempre es complicado en lo psicológico y en lo físico. Pero al final se demuestra la generosidad del grupo y la responsabilidad en cada entrenamiento. La Sudamericana no es el presente. Pensamos en ser segundos por Libertadores y no por el rival que en los ‘playoffs’ nos pudiera tocar”, dijo el DT.



El compromiso del grupo es ser protagonista en los dos torneos. Por eso no hay tiempo ni para descansar. El equipo se entrenó el domingo en Chillo Jijón. Los futbolistas que no tuvieron minutos en el partido contra el Aucas (sábado) participaron en el juego de la Reserva también ante los orientales.



Ahí, por ejemplo, intervino el volante Daniel Nieto. El español, de 28 años, anotó dos goles en la Reserva. Ese registro sirve para la toma de decisiones del cuerpo técnico.



Nieto tiene la posibilidad de ser titular en el juego diferido correspondiente a la fecha 26 contra el Olmedo. El cotejo será mañana, a las 16:00.



Para este duelo, Independiente recuperará a Anthony Landázuri. El único descartado es Juan José Govea. Este último salió lesionado en el cotejo de la Reserva y aún se espera el diagnóstico médico.



Ramírez apuesta por una victoria en Riobamba para subir al segundo lugar de la tabla de posiciones. En la fecha 29 jugará con El Nacional y cerrará con Delfín de local.



En medio de la agenda de estos partidos, la logística para el viaje a Asunción ya está lista. La directiva coordinó con la Conmebol para definir el hotel de concentración y los sitios de entrenamiento que tendrá el club en Asunción.



“En el grupo tenemos un compromiso: terminar segundos y después soñar con la Sudamericana. Estamos preparados para los dos retos, pero eso implica mucha responsabilidad de todos”, admitió ayer el golero Jorge Pinos.



El itinerario de viaje está listo. El plantel viajará el miércoles 6 de noviembre a Paraguay. Lo hará en vuelo chárter, a las 10:00. Santiago Morales y Andrés Larriva irán con anticipación para tener la logística lista para la llegada del equipo.



Ramírez sueña con abrazarse con todos y levantar la Copa junto a sus pupilos.