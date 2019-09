El objetivo de Independiente del Valle es el segundo lugar de la LigaPro

LEA TAMBIÉN

En el Centro de Alto Rendimiento, en Chillo Jijón, hay un intenso movimiento en las oficinas. Allí está en marcha el plan de viaje. Independiente del Valle tendrá que enfrentar la final única de la Copa Sudamericana ante Colón de Santa Fe, el 9 de noviembre de 2019, en Asunción.

Antes de jugar ese partido deberá cumplir los cinco juegos (tiene uno diferido) del torneo local LigaPro. El lunes volverá al estadio Atahualpa para recibir a Liga de Quito, por la fecha 27 del torneo. El juego será a las 19:30.



El entrenador español Miguel Ángel Ramírez decidió dejar de lado -por el momento- la final de la Sudamericana y pidió al grupo concentrarse en tratar de terminar lo más alto en la tabla de posiciones.



Aunque ayer Ramírez, en conferencia de prensa, admitió que el primer lugar al final de las 30 fechas será imposible, el objetivo es terminar en el segundo lugar para los ‘playoffs’.



“Para el partido del lunes jugaremos con lo que tenemos, con los jugadores que estén disponibles. Queremos seguir peleando el torneo nacional. Apartamos la Sudamericana. Tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos posible”, dijo el estratega europeo.



Con la ausencia de Ángelo Preciado, por la rotura del quinto metatarsiano del pie derecho, el técnico mantendrá la base de la alineación titular que logró la clasificación a la final ante Corinthians. Preciado ya fue intervenido y ayer publicó un mensaje anunciando que todo salió bien en la cirugía.



El grupo de futbolistas sigue comprometido con lograr un título. Aunque se aferran a la posibilidad de pelear los dos torneos. Gabriel Torres, el atacante panameño, ayer contaba como anécdota que pocas veces vio un grupo tan comprometido por lograr objetivos.



El atacante panameño contaba que después de la alegría de la clasificación, el compromiso del grupo fue más fuerte. Incluso, los futbolistas no se tomaron el día libre y llegaron temprano a entrenarse.



Aunque están centrados en el partido ante LDU, ayer los jugadores comenzaron a analizar las cualidades del Colón de Santa Fe, el rival de la final. Los futbolistas siguieron de cerca cada una de las fortalezas de los argentinos. “Es un equipo que no da por perdida la pelota y corre toda la cancha. Tiene mucho orden y sabe contragolpear bien”, analizó el rápido John Jairo Sánchez en conferencia de prensa.



Aunque habrá paralización del campeonato por la fecha FIFA, los rayados no tendrán descanso. Aprovecharán esa semana para jugar el diferido contra Olmedo, el 6 de octubre. “Si no fuéramos ambiciosos, no estaríamos en la final de la Sudamericana. No podemos apostarle a un solo torneo. Nos preparamos para competir y ganar”, dijo Ramírez.



En medio de la logística para los partidos del torneo local, desde ayer ya se empezaron los trámites para organizar el viaje a Asunción.



El gerente del club, Santiago Morales, y el cuerpo técnico de Ramírez, comenzaron los preparativos sin descuidar un solo detalle. El viaje para Asunción sería el miércoles 6 de noviembre y el regreso, el 10.



En la planificación se buscan canchas de entrenamiento en Paraguay y se analiza bien el hotel donde se concentrará la delegación ecuatoriana.



Por la cercanía de Argentina con Asunción (10 horas en auto), se preve que serán miles de argentinos presentes en el estadio General Pablo Rojas, también conocido como ‘La Nueva Olla’. Independiente tendrá acceso a unas 4 000 entradas para la final de noviembre, a las 15:30 (de Ecuador).