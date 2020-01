Independiente del Valle y Liga de Quito, los mejores equipos de Pichincha

LEA TAMBIÉN

Liga e Independiente del Valle son los clubes de Pichincha más destacados en la última década. Ambos consiguieron títulos internacionales en este lapso. Los azucenas ganaron la Recopa del 2010 y dos títulos nacionales (2010 y 2018). Los rayados consiguieron la Copa Sudamericana del 2019 y fueron subcampeones nacionales del 2013.

A las puertas del inicio de una nueva temporada, se mantienen en carrera por conseguir trofeos aunque con dos modelos de gestión diferentes.



La ‘U’, administrada por la Comisión Especial de Fútbol desde el año pasado, apuesta por la inversión en una plantilla de jugadores destacada. El equipo de Sangolquí, en cambio, mantiene su enfoque en promover y consolidar talentos de la cantera.



Según Esteban Paz, director de la Comisión Ejecutiva de LDU, el plantel precisa “mantenerse en lo alto” para sostener el prestigio que alcanzó a partir de la obtención de la Libertadores 2018. El año pasado, se quedó con el subcampeonato de la Serie A con un presupuesto que superó los USD 23 millones y ahora se afina el monto para la temporada.



Entre el 2010 y el 2019, la ‘U’ suma una inversión cercana a los 105 millones por sus presupuestos, según los datos proporcionados por los directivos temporada tras temporada.



Para este año, la LigaPro dispuso reducción en la inversión de los costos de las plantillas de futbolistas de entre el 25% y 35%. Para ello, estableció parámetros como la situación económica y el nivel de endeudamiento de cada uno de los planteles.



Aún con los ajustes, Liga robustece su plantilla con seis fichajes, entre ellos Moisés Corozo, el defensa mejor valorado por los DT del torneo. Se espera además a Junior Sornoza y Marcos Caicedo.



Independiente se ha sostenido con su filosofía de ascender canteranos que dieron réditos con sus transferencias al exterior. Desde el 2010, sus presupuestos acumulados superan los USD 40 millones y ha ubicado a más de 20 jugadores en el exterior.



Para este año, con el pedido del DT Miguel Ramírez, se ha intentado retener a la mayoría de jugadores que levantaron la Sudamericana, en Asunción.

Según Santiago Morales, gerente general, en IDV hay la responsabilidad de afrontar cuatro torneos internacionales hasta el 2021: Libertadores, Recopa, Suruga Bank y el Mundial de Clubes del 2021.



Morales dice que no se descuida las canteras. Cada año, se destina al menos USD 1 millón a las formativas. Se fichó además a dos españoles Luis Pastur y José Mato, quienes trabajarán con la Sub 16 y 18.



¿Y los otros conjuntos de Pichincha? El Nacional -campeón nacional en 13 ocasiones-, Universidad Católica y Aucas no han conseguido títulos nacionales en la década. Sus dirigentes argumentan que las gestiones económicas han incidido en la falta de protagonismo en las últimas décadas. Lucía Vallecilla, presidenta de los puros criollos, sostiene que se ha iniciado el fortalecimiento del plantel que el año pasado tuvo un déficit.

Deportivo Quito es otro de los clubes de Pichincha que alcanzó la Serie A en la última década (2011). Cuatro años después, sin embargo, empezó un descenso abrupto que hoy lo tiene en Segunda categoría.