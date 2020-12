Independiente goleó a Orense y se aseguró su cupo a la Libertadores

Independiente del Valle goleó y humilló al Orense, que necesitaba los tres puntos para seguir en pelea por salvar la categoría. La derrota 4-0 sufrida por los machaleños los compromete y obliga a conseguir un triunfo ante El Nacional, su rival directo, en la última fecha.

Los tantos rayados fueron de Christian Pellerano, Joaquín Lencinas (autogol), Jacob Murillo y Gabriel Torres. Los rayados mostraron toda su contundencia. Fueron fieles a su estilo de juego y lograron un resultado que los pone de inmediato en la Copa Libertadores.



Fue un juego especial, porque por porque tuvo un sabor a despedida. En el 2021 ya no estará el DT Miguel Ángel Ramírez, ni el goleador Gabriel Torres. También se especula sobre la partid de otras figuras como Moisés Caicedo.



Ayer, Independiente 'bailó' a su ritmo. Desde el primer minuto mostraron su intensión de hacer daño a un rival que debía atacar y buscar el resultado para terminar, al menos la fecha 14, con chances de quedarse en la Serie A.



La primera opción la tuvo Lorenzo Faravelli, con un remate desde afuera del área que no llegó a buen puerto, pero que puso en aprietos a los defensores machaleños.



Fue tanta la insistencia de los locales, que consiguieron abrir el marcador antes del primer cuarto de hora del jugo. A los 7 minutos, Christian Pellerano aprovechó un error y logró abrir el marcador con un remate de media distancia.



En el segundo tiempo, el equipo de Ramírez fue contundente. Doblegó a un rival sin ritmo de juego y que llegó muy poco. El segundo tanto fue producto de otro error defensivo. Cristian Ortiz cobró un tiro de esquina que Lencinas terminó golpeando con su pie y mandando el esférico al fondo de las redes.



Tras el gol, Orense perdió a Bryan Rodríguez, su goleador, por una expulsión de roja directa. Esto después de que golpeara a Moisés Caicedo. Murillo puso el tercero de cabeza y Torres, que ingresó en el segundo tiempo, puso el 4-0.



En la última fecha de la temporada regular, Independiente visita a Macará, en el estadio Bellavista. Por su parte, Orense recibe a El Nacional, en uno de los partidos más atractivos, por lo que se juegan ambos equipos.