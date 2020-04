Luis Segovia: 'Eduardo Favaro es mi segundo padre, aprendí mucho de él'

LEA TAMBIÉN

El defensa ecuatoriano Luis Segovia, del Independiente del Valle, elogió al uruguayo Eduardo Favaro, extécnico de El Nacional. "Es mi segundo padre, aprendí mucho de él", dijo el zaguero este 27 de abril del 2020.

El defensa central de 22 años participó de una entrevista en Radio La Red, 102.1 FM. En ese diálogo reveló algunas anécdotas de su vida deportiva. "Para mí, Eduardo Favaro es mi segundo padre. Aprendí mucho de él, es muy eufórico, tiene esa garra charrúa y me brindó confianza para darme a conocer en el fútbol", aseguró el deportista.



Favaro, de 57 años, dirigió a los puros criollos entre noviembre del 2015 y diciembre del 2018. Según el registro de la página www.transfermarkt.es, estuvo con los militares en 143 cotejos. Fue precisamente durante ese período que el futbolista disputó el que considera su peor partido. Ocurrió cuando tenía 18 años y con la camiseta de El Nacional participó de un encuentro ante Barcelona SC. "Me equivoqué ante Barcelona y nos ganaron. Fue un dolor inmenso, yo recién empezaba y Favaro me aconsejó para corregir errores", recordó.

El zaguero confesó que admira al exfutbolista italiano Fabio Cannavaro, que le gustaría jugar en Brasil y también la Serie A de Italia. Además, considera que hasta el momento uno de sus mejores partidos ha sido con los rayados del valle ante Corinthians, en Sao Paulo, por la Copa Sudamericana 2019. "En esa semifinal salió todo lo planificado, ganamos y salimos ovacionados por el público que nos aplaudió y cantó el ole", aseguró el jugador que esa temporada logró el título de la Sudamericana con el Independiente del Valle.



