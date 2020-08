Independiente empató con Aucas, pero volvió a perder jugadores por expulsión

LEA TAMBIÉN

Independiente del Valle y Aucas empataron 1-1 en el estadio Atahualpa. Los orientales mostraron mejor rendimiento, pero padecieron en defensa con los contragolpes rayados. El tanto del equipo Indio fue de Víctor Figueroa. Para los de Sangolquí fue de Angelo Preciado.

Los orientales se mostraron más solventes. Incluso tuvieron las chances más claras para abrir el marcador. Víctor Figueroa, Alexander Alvarado y Lisandro Alzugaray fueron protagonistas ante un rival que sintió más el cansancio y que tuvo poco efecto la rotación de jugadores planteada por el DT Miguel Ángel Ramírez,

El español apostó nuevamente por una zaga consolidada y el retorno del golero Jorge Pinos. Sin embargo, los defensores dejaron espacios que fueron bien aprovechados por los oro y grana.



Independiente del Valle dio facilidades a un equipo que se mostró con insistencia en el área rival.



Aucas tuvo la primera opción clara de gol tras un error de Pinos. El golero quiso salir jugando del área junto un compañero y entregó la pelota al argentino Alzugaray. El volante trató de sombrerear al guayaquileño, pero no lo logró.



Por su parte, los rayados buscaron hacer daño con remates de media distancia y centros aéreos al corazón del área, pero hubo poca efectividad en cabezazos que pasaron lejos del arco defendido por el uruguayo Damián Frascarelli.



Finalmente el tanto llegó al minuto 45, cuando parecía el primer tiempo terminaría 0-0. Una mano en el área complicó a los de Sangolquí.



Figueroa, quien ha sido el más destacado del cuadro oriental desde la reanudación del torneo, fue el encargado de marcar desde el punto penal.



En el segundo tiempo Independiente despertó. Al minuto 50 consiguió el tanto del empate con una fórmula que le dio resultados en otros cotejos. Efrén Mera y Lorenzo Faravelli complicaron a la zaga rayada con una secuencia de tres pases que terminó en centro y tanto de Preciado de palomita.



Tras el gol, los rayados cayeron en la provocación de un equipo que supo controlar el balón y manejarlo a su gusto durante algunos minutos del cotejo.



Sergio López trató de llevarse de dos rivales de Independiente y terminó derribado por su compatriota Faravelli. Así, terminó siendo expulsado por doble amarilla y dejó a su equipo con 10 jugadores.



Esta fue una baja sensible para el DT Miguel Ángel Ramírez, quien tenía a Faravelli como enlace y uno de los que más se proyectaba al ataque.



Con la expulsión, Aucas ganó espacio. Dejó que Figueroa y López ganaran protagonismo.



Al cierre del cotejo, Independiente trató de sorprender a Frascarelli con jugda de pelota detenida, pero no se concretó tras una buena reacción del charrúa.



El próximo partido, Aucas recibe al Macará y los rayados de Independiente del Valle reciben al Guayaquil City.