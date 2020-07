Independiente de Avellaneda sigue en busca de un club para Fernando Gaibor

LEA TAMBIÉN

El futuro de Fernando Gaibor es incierto. Independiente de Avellaneda y Emelec no llegaron a un acuerdo para que el mediocampista retornara al Ecuador, y desde el club argentino continúan buscándole un equipo para la próxima temporada.

Luego de que el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos no hiciera uso de la opción de compra, Gaibor se reincorporó a los entrenamientos virtuales con el ‘Rey de Copas’ bajo la tutela del DT Lucas Pusineri.



Pero el futbolista de 28 años no está en los planes del estratega, por lo que la directiva del ‘Rojo’ busca cederlo a otro club para aliviar las finanzas debido al alto valor de su salario.



Emelec era uno de sus posibles destinos. Pero la oferta del ‘Bombillo’ no fue del agrado de Independiente. Según medios argentinos, desde Avellaneda habrían solicitado USD 500 000 para cederlo por 12 meses con una opción de compra de USD 3 millones.



Al no llegar a un acuerdo económico entre ambas instituciones y, tras el cierre del libro de pases del fútbol ecuatoriano el viernes 24 de julio del 2020, se descartó su regreso al país.



Gaibor arribó a Independiente en enero del 2018 por USD 4,5 millones, proveniente de Emelec. En 50 partidos con el ‘Rojo’ marcó seis goles, pero su rendimiento no fue el esperado. Tiene contrato con los argentinos hasta diciembre del 2021.