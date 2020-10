Independiente del Valle con plantel disminuido por el covid-19 remontó el marcador y venció a Liga de Quito

LEA TAMBIÉN

Independiente del Valle quiere una final en el campeonato local. El equipo de Sangolquí logró remontar el marcador ante Liga de Quito y ganó 3-2 este sábado 17 de octubre por la segunda fecha de la segunda etapa del campeonato nacional.

LDU encontró el primer gol temprano. A los siete minutos, el delantero colombiano Cristian Martínez Borja se lució con una acción individual para entrar al área y definir con precisión. Fue el tanto número 14 en su cuenta personal en esta temporada y que lo ubica como el máximo rompe redes en el campeonato.



En la jugada del tanto, Independiente sintió la ausencia de sus centrales titulares. El DT Miguel Ángel Ramírez ubicó a William Pacho y Luis Loor ante las 13 ausencias que tiene por contagios de covid-19. Moisés Caicedo, volante revelación del fútbol ecuatoriano, tampoco atinó a marcar a Borja que está en buena racha goleadora.



El partido se volvió friccionado en el medio campo. A los 34 minutos hubo una acción polémica. Ezequiel Piovi disputaba la pelota con Cristhian Ortiz. Piovi abrió el abrazo e impactó en el rostro de Ortiz. El árbitro central Marlon Vera no dudó en mostrar la tarjeta roja directa. La expulsión generó reclamos del DT Pablo Repetto, quien también fue amonestado con tarjeta amarilla.

LDU logró sostener la ventaja hasta el descanso. En el segundo tiempo, Independiente salió a presionar a Liga cerca de su arco. Fueron 10 minutos de un dominio asfixiante. Repetto apostó por refrescar su línea de ataque y puso en la cancha a Billy Arce. En uno de los ataques que sirvió para desfogar la presión, Arce cayó en el área y Vera sancionó el penal.



Martínez Borja asumió la ejecución y convirtió el 2-0, a los 65 minutos. Fue el gol número 15 en una temporada de gran rendimiento del atacante colombiano. El gol dio aire a LDU. Sin embargo, Independiente no se rindió y mantuvo su propuesta de buscar el arco rival.

El festejo de Lorenzo Faravelli de Independiente en el tercer gol. Tomado de IDV

La mejor forma de encontrar el descuento fue con un remate desde afuera del área. Moisés Caicedo, a los 75, encontró espacio para sacar un remate potente que terminó en las redes. La pelota se desvió y el golero Adrián Gabbarini no pudo hacer nada para evitar el descuento.



Liga de Quito comenzó a sostener la ventaja con angustia, pero no pudo sostener el 2-1. Independiente halló el empate en un remate de Lorenzo Faravelli, a los 85 minutos. Fue otro golazo por la jugada. Otra vez, Gabbarini no pudo hacer nada y quedó parado. La igualdad fue festejada por los rayados con emoción.

El partido jugado en el Atahualpa fue intenso y disputado. Tomado de IDV

El empuje anímico fue clave. Los rayados encontraron el camino al tercer gol en un error de Cristian Cruz. El ‘Chavo’ Cruz cometió una falta penal en su intento de rechazar. Jacob Murillo, a los 90+1, pidió patear el penal y logró remontar el marcador.



Ahora LDU y los rayados tendrán partidos de la Copa Libertadores. Buscarán sellar su presencia en los octavos de final.