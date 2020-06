Independiente del Valle buscará reemplazos para cubrir las salidas de Alan Franco y Dani Nieto

LEA TAMBIÉN

Miguel Ángel Ramírez, DT de Independiente del Valle, se refirió a la salida de los futbolistas Alan Franco y Dani Nieto, quienes dejaron el equipo 'rayado' en medio de la pandemia del covid-19. El español confirmó que el club realiza gestiones para reemplazar a ambos jugadores.

"Llevamos tiempo viendo jugadores que nos ayuden a suplir esas piezas, pero además contamos con jugadores del filial. En caso de no encontrar nada en el mercado, buscaremos impulsar jugadores de las formativas", mencionó el estratega en la rueda de prensa virtual que ofreció el club, la tarde del jueves 11 de junio del 2020.



Nieto llegó a los 'rayados Del Valle’ del Numancia de España en julio del 2019. Sin embargo, por la emergencia sanitaria por el covid-19, el español dejó el equipo y regresó a su país para atravesar la cuarentena con su familia.



Por otra parte, el ecuatoriano Alan Franco fue transferido al Atlético Minero de Brasil, equipo con el que firmó un contrato por cuatro temporadas. En el 'Galo' será dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, exentrenador de Emelec y la Selección argentina.



Respecto al traspaso de Franco, el estratega de Independiente aseguró que el futbolista está preparado para jugar en el exterior. "En el último año completó su proceso de formación. Entendíamos que era una decisión oportuna. Se marcha a un club con un entrenador que juega con un estilo al que Alan (Franco) sabrá responder".



Sobre la preparación física del equipo, Ramírez afirmó sentirse emocionado de reanudar el contacto con los jugadores y empleados del club. Además, explicó que se encuentran en la primera fase del Protocolo Sanitario aprobado por la LigaPro y el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE).



"Durante la primera fase se entrenará en tres grupos distintos. No sé si este método va a funcionar o no, pero no me corresponde decirlo porque estamos ante un motivo de fuerza mayor. Cuando aumentemos el número de jugadores y el tiempo de interacción, de seguro tendremos mejores resultados", explicó el DT.



Independiente del Valle arrancó la Copa Libertadores 2020 con dos victorias ante Barcelona, en Guayaquil, y Junior de Barranquilla, en el Estadio Olímpico Atahualpa. El estratega europeo aseveró que buscarán mantener el nivel que mostraron en las dos primeras jornadas del torneo continental.



"La fase de grupos es muy larga. Queda muchísimo por delante. Soy optimista y pienso que, con la reanudación de los entrenamientos, poco a poco recuperaremos ciertos hábitos y comportamientos que influyen en nuestro juego", finalizó Ramírez.