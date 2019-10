Ibrahimovic: 'Después de enfrentarnos, Guardiola se escondía de mí'

LEA TAMBIÉN

El sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero de los Galaxy de Los Ángeles, aseguró este sábado que el técnico Pep Guardiola "nunca" quiso confrontarse con él y que, tras un altercado tenido en el curso 2009-2010, el español se "escondía" para evitar cruzarse con su futbolista.

"Nunca tuvimos una confrontación, solo por su culpa. Y cuando nos enfrentamos él se escondía de mí. Esperaba que pasara yo antes de salir del vestuario. Como técnico es un fenómeno, pero como hombre...", afirmó Ibrahimovic, en una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport.



Ibrahimovic fue comprado por el Barcelona en 2009 y ganó una Liga española con Guardiola en el banquillo, pero la incompatibilidad de carácter entre el sueco y el técnico español provocó la salida del futbolista el verano siguiente y su fichaje por el Milan.



Si la relación con Guardiola fue negativa, Ibrahimovic guarda un buen recuerdo del portugués José Mourinho, con el que trabajó en su etapa en el Inter: "Mourinho es todavía el Special One, un ganador. Espero que vuelva pronto a entrenar y estoy seguro de que ganará inmediatamente".



A sus 38 años, Ibrahimovic acabó la temporada regular de la Majour League Soccer (MLS) estadounidense con 30 goles en 29 partidos y se enfrentará este domingo a Minnesota en los octavos de final de los playoff (eliminatorias) para el título. De avanzar, jugaría el derbi contra Los Ángeles FC.



La presente podría ser su última temporada en Estados Unidos, pues su contrato expira en diciembre de este año y el sueco explicó que la intención es seguir compitiendo.



"Tengo 38 años y la ilusión de un niño, con las mismas ganas de triunfar. Esto es fundamental para mí, todavía no pienso en mi futuro, lo haré con calma con mi familia. Para seguir necesito algo particular, que mantenga viva mi motivación, en Los Ángeles o en otro sitio", dijo.



"Italia es mi segunda casa. Escucharé todo, pero quiero luchar por el máximo. Si regresara quiero luchar por el título, no busco a quienes me dan confianza solo porque me llamo Ibrahimovic. No soy un animal del zoológico que la gente va a ver, todavía puedo marcar la diferencia", prosiguió.



El sueco, que compitió en Italia con el Juventus Turín, el Inter y el Milan, además de jugar en Europa con el Ajax, el Barcelona, el París Saint Germain y el Manchester United, no excluyó la hipótesis de fichar por el Nápoles.



"Me gustó el último documental sobre (el argentino, Diego Armando) Maradona, nadie es como él. Casi me daría ganas de intentar una experiencia en el Nápoles, sería fantástico replicar lo que hizo Diego. No estoy diciendo que iré allí, pero es un equipo que crea entusiasmo. Conmigo el San Paolo siempre estaría lleno", dijo.



Y, para cuando se retire, Ibrahimovic desea tener "un rol importante, tener responsabilidad y poder de decidir". Excluyó sin embargo ser técnico pues, bromeó, "hay mucho estrés y en una temporada envejeces de diez años. Además, en caso de necesidad, no podría saltar al campo y hacer la diferencia".