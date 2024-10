La jornada 10 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 cierra la doble fecha de la Conmebol con cinco partidos. La tarde y noche de este martes 15 de octubre del 2024 se llevarán a cabo todos los compromisos.

Entre los cotejos de mayor realce se ubica el de la Selección de Ecuador frente a Uruguay, pues ambos se ubican en zona de clasificación. A su vez, aquel compromiso marcará el choque de la segunda mejor defensa de la eliminatoria, la de la Tri, con el mejor ataque, el de la ‘Celeste’.

La jornada futbolística se inaugurará con el choque entre Colombia y Chile, el cual se llevará a cabo a las 15:30. Este se llevará a cabo en Barranquilla y tendrá al tercero de la tabla de posiciones frente al último al de este; una derrota más dejará a la ‘Roja’ eliminada.

Los demás partidos estarán completados por Paraguay vs. Venezuela, Argentina vs. Bolivia y Brasil vs. Perú. Los duelos también marcarán el inicio de la fase de vuelta y, tras su finalización, las eliminatorias retornarán en noviembre del 2024.

¿A qué hora se juegan las eliminatorias sudamericanas?

Fecha: martes 15 de octubre del 2024

Partido: Colombia vs. Chile.

Hora: 15:30.

Estadio: Olímpico Roberto Menéndez de Barranquilla.

Partido: Paraguay vs. Venezuela.

Hora: 18:00.

Estadio: Defensores del Chaco de Asunción.

Partido: Uruguay vs. Ecuador.

Hora: 18:30.

Estadio: Centenario de Montevideo.

Partido: Argentina vs. Bolivia.

Hora: 19:00.

Estadio: Monumental de Buenos Aires.

Partido: Brasil vs. Perú.

Hora: 19:45.

Estadio: Mané Garrincha de Brasilia.

El partido de la Selección de Ecuador vs. Uruguay

La Selección de Ecuador enfrentará a Uruguay en su cuarto partido al mando de Sebastián Beccacece. El entrenador argentino llegó a la Tri después de la Copa América para reemplazar a Félix Sánchez Bas.

En sus anteriores partidos, el estratega gaucho consiguió tres resultados diferentes y aún no cuenta con un balance determinado, por lo que el resultado ante la ‘Celeste’ puede ser determinante. Ante Brasil perdió, ante Perú ganó y ante Paraguay empató.

Ante los uruguayos, el combinado ecuatoriano también podrá hacer historia, pues los dueños de casa tienen una amplia supremacía en el historial. Además, la Selección de Ecuador nunca ha podido ganar en suelo celeste.