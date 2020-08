Horarios, árbitros y estadios para la fecha 8 del torneo de la LigaPro

LEA TAMBIÉN

La LigaPro confirmó los árbitros para la octava fecha de la LigaPro. El cotejo más atractivo será el que dispute Aucas ante Independiente del Valle, en el estadio Atahualpa. También gana especial interés el duelo entre Liga de Quito y Delfín. Los albos son punteros y necesitan los puntos para mantenerse en lo más alto de la tabla y seguir con ventaja ante los más próximos seguidores.