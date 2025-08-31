Restan tres partidos para que termine la fecha 27 del campeonato nacional, dos durante este 31 de agosto, y también hay cotejos de jugadores ecuatorianos en el fútbol de Europa. Entre los partidos más atractivos se encuentra el de Barcelona SC ante Universidad Católica en el torneo local.

La fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol arrancó el viernes 29 de agosto con un triunfo de El Nacional sobre Vinotinto por 1-0. A ello le sucedieron cuatro compromisos durante el sábado 30 de agosto, donde Independiente del Valle venció a Técnico Universitario, Mushuc Runa al Manta, Emelec a Aucas y Liga de Quito igualó con Macará.

En medio de los compromisos de la fecha 27 también se presentó la lista de la Selección de Ecuador para la última doble jornada de eliminatorias del Mundial. Una vez que finalicen los partidos fijados para este fin de semana y el 1 de septiembre, los futbolistas convocados deberán unirse a la convocatoria.

Antes de viajara para formar parte de la Tri, jugadores como Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Willian Pacho ya jugaron sus compromisos. Pese a ello, otros de los citados -fuera del torneo nacional- como Kendry Páez, Gonzalo Plata o Enner Valencia aún deben disputar compromisos.

Quién juega hoy en el torneo nacional y el turno de Barcelona SC

El primer compromiso de este 31 de agosto por el campeonato nacional de fútbol será entre el Deportivo Cuenca y Orense a las 15:30. Los morlacos recibirán al equipo machaleño en Estadio Alejandro Serrano Aguilar en duelo directo, pues ambos pelean por seguir en la zona de clasificación hacia la liguilla del título.

El compromiso que le sucederá será el de Barcelona SC vs. Universidad Católica a las 18:00 en el Estadio Monumental de Guayaquil. Los toreros, segundos y escoltas de Independiente del Valle en la tabla, esperan recortar puntos con el líder a falta de tres cotejos de que termine la fase regular y se jueguen las liguillas.

Ante la ‘Chatoleí’, el ´Ídolo’ buscará reponerse de su último partido en la Copa Ecuador. En tal compromiso, los toreros fueron derrotados por el Cuenca Juniors de la Segunda Categoría por un marcador de 2-0.

El cierre de la fecha será el 1 de septiembre del 2025. Delfín enfrentará a Libertad en el Estadio Jocay a las 19:00.

Los partidos de seleccionados y ecuatorianos en el extranjero

Dentro de las máximas figuras de la Selección de Ecuador, a quien le resta por jugar es a Kendry Páez. El volante tricolor se enfrentará al Mónaco con el Racing de Estrasburgo durante este domingo 31 de agosto del 2025 a las 10:15.

A las 10:30, el Arsenal se medirá ante el Liverpool en la Premier League. Los ‘gunners’ son el futuro equipo de Piero Hincapié.

En el torneo de Brasil, Gonzalo Plata se medirá con Flamengo ante el Gremio a las 14:00. Enner Valencia, capitán de la Selección de Ecuador, jugará con el Inter de Portoalegre frente a Fortaleza a las 18:30.

En Bélgica también se llevará a cabo un duelo de ecuatorianos. El Saint Gilloise de Kevin Rodríguez se enfrentará al Anderlecht de Nilson Angulo a las 11:00.

Los Pumas de México, donde Pedro Vite es una de sus estrellas, también tendrán acción ante el Atlas. El cuadro de la UNAM se medirá ante los de Jalisco a las 17:00.