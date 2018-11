Hólger Matamoros quiere un nuevo título con Emelec

LEA TAMBIÉN

Cada vez que Hólger Matamoros va a la banca siente que tiene una oportunidad de mejorar. Aunque le gusta jugar como titular en todos los partidos, considera que la suplencia le permite identificar deficiencias.

La ‘Chicharra’, como es conocido, se considera un hombre humilde y creyente de Dios. A él le agradece por la oportunidad que tiene de solventar los gastos de su familia haciendo lo que más le gusta: jugar al fútbol.



El mediocampista de Emelec ama pasar tiempo con sus familiares. Cuando sale de las prácticas en el complejo de Samanes, va a su casa –en el norte de Guayaquil- para conversar con su esposa Enma Yaguana y sus tres hijas.



“La familia es lo más importante para mí, mis hijas y mi esposa están conmigo siempre. Este trabajo es de sacrificios, nos hemos mudado de ciudades y siempre me entendieron”, cuenta el deportista oriundo del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro.



A sus 33 años, Matamoros suma tres campeonatos nacionales, con Deportivo Cuenca, Barcelona y Emelec. Sonríe al recordar que también estuvo cerca de levantar un trofeo con Liga de Quito. “Fue el único que me faltó”, expresa.



Matamoros reconoce que durante su infancia fue barcelonista. Cuando jugaba con sus amigos del barrio, en Machala, o en torneos juveniles celebraba los goles haciendo un ‘avioncito’, al estilo de quien era su ídolo, Alfaro Moreno. Ahora prefiere alentar al equipo en el que juega.



Sus hijas de 11, 7 y 3 años vistieron las camisetas que lució su padre durante su carrera. No son aficionadas del fútbol, son hinchas del ‘Chicharra’ que les dedica todos sus partidos y los goles que anota. En esta temporada quiere ganar otro título, en honor a su familia.



Es un agradecido del deporte, porque su familia puede vivir con comodidades. Por eso, no reniega cuando le toca esperar en la banca de suplentes. Este año con el cuadro eléctrico suma 24 partidos. 11 los inició en la banca.



Fue estelar en tres de los últimos cuatro juegos, con la camiseta eléctrica. El machaleño regularmente ingresa a reemplazar al argentino Joel López Pissano, quien se vinculó al conjunto guayaquileño en julio, al inicio de la segunda etapa.



Con el entrenador anterior, Alfredo Arias, tuvo más presencias en cancha, pero debido a lesiones y rendimientos irregulares el DT Mariano Soso decidió relegarlo a la banca. El estratega gaucho conversó con él tras decidirse por López como estelar.



“Soy paciente, cada vez que tengo la oportunidad me entrego por completo, cuando no es así aliento a mis compañeros”, dijo el mediocampista. Este año Matamoros, que cumple su tercera temporada con los eléctricos, no ha marcado goles.



El orense se apunta como titular para el juego de esta tarde, 3 de noviembre del 2018, (16:00), cuando el ‘Bombillo’ reciba a la Universidad Católica, en el estadio Capwell. Cuenta que durante la semana, el equipo se enfocó en contrarrestar el buen juego de los camarattas.



A su criterio, la ‘Chatoleí’ es uno de los equipos que mejor juega en el torneo nacional. “Tienen buen toque y son rápidos. Tenemos que ganar para seguir en pelea”.



El conjunto quiteño es rival directo de Emelec en la pelea por ganar la etapa. Los guayaquileños tienen 27 puntos y superan por cuatro al ‘Trencito Azul’.



Biografía



Hólger Matamoros nació en Santa Rosa, el 4 de enero de 1985.

Experiencia: Jugó en Deportivo Cuenca, Barcelona, Liga de Quito y Emelec. En el 2009 fue llamado a la selección nacional, para un partido amistoso.