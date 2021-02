La Universidad Católica presentó los nuevos uniformes para la LigaPro, la Copa Ecuador y la Copa Libertadores

Universidad Católica presentó tres indumentarias para este 2021. El cuadro camaratta afrontará el torneo LigaPro, la Copa Ecuador y la Copa Libertadores, luego de 41 años de espera. Por ello, para este último, el club cuenta con un uniforme especial.

Este lunes 15 de febrero del 2021, el 'Trencito Azul' exhibió sus camisetas a través de su cuenta de Twitter: la principal de color celeste, la alterna azul y una para el torneo regional en tonos celeste y azul marino en rayas.



El rival de la 'Chatoleí' en la Copa será el Liverpool uruguayo. Ambos equipos se enfrentarán en la fase 1 de del torneo que arrancará el próximo 17 de febrero.

Con la ratificación del rival, el cuerpo técnico de la Católica empezará a organizar la logística para el partido. El juego de ida será en Uruguay y, según la planificación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), las series de la fase 1 empezará el próximo 23 de febrero, a las 19:30, en el estadio Centenario.

El juego de vuelta está programado para el martes 2 de marzo (19:30), en Quito. El sueño de los 'camarattas' será clasificar a la siguiente ronda y avanzar hasta la fase de grupos del torneo. Católica podrá debutar en el campeonato nacional y enseguida deberá emprender el viaje a Uruguay.

Que camisetas tan hermosas! Seguro compraré las 3 pero la de copa libertadores... porfa denme 8! Lindisima👌🏾 — Jose M. Almeida (@Migueloalmeida) February 15, 2021

Los comentarios

En Twitter la mayoría de comentarios han sido a favor de los diseños presentados por elenco ecuatoriano. "La sacaron del estadio con los uniformes! Este año me compro la titular del Trencito. Éxitos en la

@Libertadores", publicó el usuario de la cuenta @Jcneira86



"Las camisetas de Católica las quieres tener, pese a no ser hincha", se escribió en la cuenta @JorgeLuis_1088, mientras que @JuanCammarata78 indicó: "Todas muy bonitas pero la celeste espectacular con el tren en el fondo. Como siempre sobrias y elegantes y no llenas de publicidad".



"Las tres preciosas" dijo a su vez el usuario de la cuenta @ThorCordero