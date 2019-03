Hinchas de Técnico Universitario se convocan por los malos resultados

LEA TAMBIÉN

Los hinchas de Técnico Universitario de Ambato convocaron a un ‘Banderazo para salvar al ‘Rodillo Rojo’ la noche de este martes 19 de marzo del 2019. Los integrantes de las barras ‘Furia Roja’ y ‘Todos por la rojo y blanco’ se citaron en el redondel de Cumandá, ubicado al norte de la capital de la provincia de Tungurahua.

Entre gritos los aficionados reclamaron a los dirigentes transparencia en los contratos de los jugadores y las cuentas del club. Además de la salida de la dirigencia encabezada por su presidente Tito Jara. "Queremos saber los estados financieros del equipo más caro de la historia. Aparentemente nuestro equipo ya está descendido", indicó Paulina Jiménez, integrante de una las barras del club.

Técnico Universitario ocupa el último lugar de la Liga Profesional con cero puntos. Los ‘universitarios’ disputaron seis partidos y le anotaron en 13 ocasiones.



"Si no tenemos soluciones por parte de los dirigentes vamos a demandarles a los señores Jara ante las autoridades deportivas y judiciales. Hay varias denuncias contra ellos que deben ser aclaradas", añadió Jiménez.



Otro de los cuestionamientos que realizaron los hinchas es el supuesto llamado de la actual dirigencia a una asamblea del equipo ambateño. Esta reunión se realizaría en la sede del club el martes 26 de marzo, a las 18:00. "La convocatoria realizada en un medio impreso de la ciudad no tiene firma de responsabilidad. No sabemos quienes serán parte de la reunión y si los nuevos socios podrán ser parte de la asamblea", indicó Jiménez.