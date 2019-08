El deseo que pidió Erick Razo por su cumpleaños se cumplió con el triunfo del Técnico Universitario, en Ambato

LEA TAMBIÉN

Erick Razo festejó su cumpleaños número 10 en compañía de sus padres y un grupo de hinchas de Técnico Universitario, la noche del miércoles 31 de julio del 2019. Sus progenitores lo sorprendieron con un pastel en los graderíos de la general oriental del estadio Bellavista.

El improvisado programa fue en el entretiempo del partido por los octavos de final de la Copa Ecuador entre el ‘Rodillo Rojo’ y el Macará.

Su tía Abigail Razo contó que la sorpresa fue preparada durante una semana y en el día no le felicitaron. “Pensó que se olvidaron pero fue un momento único”. Los aficionados comenzaron a cantarle la canción del cumpleaños feliz y 'happy birthday to you'. Asimismo los hinchas le solicitaron que pida un deseo y que muerda el pastel a lo que accedió sin inconvenientes.



Entre risas, abrazos y repartición de pastel entre los asistentes comenzó la segunda etapa del clásico ambateño. El encuentro lo ganó el 'Rodillo' a los celestes por un marcador de 2-0 y en el global de 3-2. Los goles fueron marcados por Armando Solís y un autogol de Alejandro Manchot, que le permitieron a Técnico Universitario clasificarse a los cuartos de final de la Copa Ecuador.



“Mi sobrino Erick confesó que su deseo fue que gane el equipo y se cumplió su pedido. Es muy feliz”, aseguró Abigail.

A pesar del mal momento que está pasando el equipo en la LigaPro, Erick no pierde la esperanza de que van a ganar y a salir de los últimos lugares. El infante juega como delantero por la banda izquierda y su celebración de cumpleaños es comentado en los grupos de redes sociales de los hinchas ambateños. Incluso los programas deportivos le ofrecieron regalarle pases de cortesía para el cine.