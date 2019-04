Club argentino reconoció a hincha que asistió a 800 partidos consecutivos 

LEA TAMBIÉN

Sebastián Jorge Di Leo, un hincha incondicional del San Martín de Burzaco, un club de la cuarta categoría del fútbol argentino, recibió un homenaje por los 800 partidos consecutivos en los que ha acompañado al equipo de sus amores.

"Desde los 12 años que estoy acá. Hace 32 años que vengo a la cancha", explicó el fanático, emocionado, mientras sostenía la casaca conmemorativa con el número 800 impreso en la espalda.



Este notable aficionado no ha dejado de acudir al estadio ubicado en la localidad de Burzaco, Partido de Almirante Brown en la Provincia de Buenos Aires, desde hace 22 años. En ese tiempo su equipo ha jugado los torneos de tercera y cuarta división.



Durante el homenaje, en la tribuna del estadio Francisco Boga, agradeció a su familia, a sus compañeros de trabajo y a los hinchas que le "hicieron el aguante" para que él pudiera apoyar de una manera tan incondicional al 'Sanma', como le dicen al equipo fundado en 1936. Su aventura de acompañar a todos los juegos de local empezó hace 22 años, en 1997.



En el mundo del fútbol es común que los jugadores reciban reconocimientos por el número de partidos disputados o por los goles anotados. No obstante, que un club reconozca a un hincha por la cantidad de veces que estuvo en los graderíos no es algo que se ve todos los días.



El homenaje se realizó durante el cotejo en el que Burzaco igualó sin goles con Villa San Carlos, la semana pasada.



