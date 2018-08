Gómez: 'En Ecuador no me impusieron jugadores, me juego la cabeza por eso'

LEA TAMBIÉN

En la rueda de prensa que Hernán Darío Gómez ofreció en la Casa de la Selección, aseguró que no vio nada y que no supo nada, cuando le preguntaron sobre Vinicio Luna, que fue condenado pro tráfico ilegal de personas, en el periodo en el que el 'Bolillo' era DT de la Tri.

"La hoja de vida mía tuvo un problema en Colombia, que lo escandalizaron y tuve que renunciar y todo. Si revisan mi hoja de vida se darán cuenta de que es del fútbol y para el fútbol. Yo no vi nada (en aquella época). No sé si en la época mía pasó o no pasó. Pero si ahora veo algo, no lo dejo pasar y me voy", sentenció el estratega cafetero.



Vinicio Luna fue acusado y sentenciado por tráfico ilegal de personas en el 2006. El excoordinador de la Tricolor aprovechó los viajes de la Selección para ayudar a personas particulares, haciéndolas pasar por integrantes del equipo, para que obtengan su visa norteamericana.



Sobre su famosa frase polémica, donde aseguró que en su paso por Ecuador él daba su nómina de "13 o 15 jugadores" y los dirigentes ponían el resto, afirmó que no fue verdad y que lo dijo en un diálogo entre amigos.



"Aquí están mis 15 y después les pasaba la lista; aquí están los 25, y cómo así que los 25, los 15 míos y los 10 suyos. pero los míos siempre van; pero en la federación (Colombia) siempre hubo respeto total", dijo Gómez en el 2012 a la emisora colombiana Antena 2.



"¿Le impusieron jugadores en Ecuador?", fue la pregunta este martes 7 de agosto en la Casa de la Selección.



El 'Bolillo' respondió: "Nunca pasó. Me juego la cabeza en eso. Lo hablé por hablarlo (lo de los 13 jugadores). Por lo general los técnicos hablamos. Se tomó muy a pecho, muy en serio. Fue una equivocación hablando, una ligereza".



Sobre la situación de división en la dirigencia del fútbol nacional y la falta de una estructura que permita crecer, el DT de la Tri reconoció que hay una falencia: "Hay que mejorar mucho más en la parte que no es de fútbol, para empezar a trabajar unidos, con argumentos, con orden".



Por último, evitó referirse a la situación de Luis Chiriboga Acosta, quien se encuentra sentenciado por lavado de activos y quien fue el primer dirigente que lo trajo al país a dirigir a la Selección.