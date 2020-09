Hernán Galíndez: 'sueño con llegar a la Selección ecuatoriana de fútbol'

LEA TAMBIÉN

Hernán Galíndez, guardameta argentino nacionalizado ecuatoriano de la Universidad Católica, reiteró su deseo de integrar la Tricolor, ahora conducida por el también gaucho Gustavo Alfaro.

"La ilusión de jugar en la selección ecuatoriana la tengo siempre. Para mí, sería los más grande que me podría pasar deportivamente. No sueño con irme jugar a otra liga o ir a un equipo grande, sueño con llegar a la Selección", indicó en una entrevista con Fanboleros.



Galíndez tiene 33 años y es uno de los capitanes de la Católica. En el 2019, recibió la carta de naturalización.



El arquero juega en la 'Chatolei' desde el 2012, año desde que reside en Quito. Por ello, podría integrar sin complicaciones la Tri. Según el estatuto de la FIFA, un jugador que tenga cinco años consecutivos de residencia en el país que obtuvo la nacionalidad puede ser considerado para un cotejo internacional con su Selección.



Galíndez tiene, además, un punto a favor para ser convocado. Conoce al entrenador Gustavo Alfaro. "El primer partido de titular en mi vida lo jugué con Gustavo. Estuvo cerca de un año en Rosario Central. Tuvimos la suerte de compartir una pretemporada juntos".



El 'Gordo', como le conocen algunos, reiteró que sería un orgullo ponerse la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol. "Sería un orgullo representar a Ecuador dentro de la cancha, en el banco de suplentes, o de tercer arquero. No es que me considero el mejor y que tengo el puesto asegurado".



Ecuador debutará el 8 de octubre del 2020, en las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Será ante Argentina, en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. El DT Alfaro debe escoger a la nómina de jugadores para ese cotejo.