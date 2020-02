Hernán Galíndez lleva 297 juegos en el arco de la Universidad Católica

LEA TAMBIÉN

Dicen los entrenadores de juveniles y los trabajadores del complejo de la Universidad Católica en La Armenia, que es común que Hernán Galíndez aparezca en la tribuna de la cancha secundaria del recinto para mirar los entrenamientos de los jugadores juveniles. También es habitual verlo en amistosos de las categorías inferiores o viendo a los nuevos talentos que se prueban para entrar al club.

En sus recorridos por el complejo deportivo, choca los guantes de forma cómplice con los arqueros más jóvenes y saluda efusivamente con los jugadores de campo.

En Galíndez germina la idea de convertirse en entrenador o en formador de nuevos talentos. De hecho, ya da sus primeros pininos en aquello: en las tardes, él trabaja con los goleros en la academia que Norberto Araujo puso en la capital.

El 1 de Católica sostiene que hay mucha materia prima para explotar en el futbolista local y detalla las aptitudes físicas de los goleros locales: “Aquí hay gente que salta más que yo, que tiene una elasticidad y agilidad increíbles. Lo que le falta al jugador ecuatoriano es un trabajo de escuela”.

El guardameta, de 32 años, cumple su novena temporada en el fútbol ecuatoriano, en donde solo actuó en Católica. Lleva 297 partidos en el arco del ‘Trencito Azul’ desde su debut en la serie B, en el 2012.

Aquel primer año jugó 41 de los 42 partidos de la temporada, en la que el equipo ‘camaratta’ consiguió el ascenso. Desde entonces, atajar la mayoría de los partidos se convirtió en una costumbre para el futbolista nacido en Rosario que, sin embargo, advierte que esta temporada en el equipo, todos tendrán complicado el objetivo de tener un puesto asegurado.

“Yo soy el golero titular, pero detrás mío está Darwin Cuero, que es un gran arquero y que viene a ganarse un puesto. Detrás hay otros jugadores que buscan sus oportunidades. Creo que en general, este 2020 tenemos más jugadores por puesto y eso es bueno, porque estimula la competencia interna”, reflexionó.

Este domingo 9 de febrero, Universidad Católica se desplaza hasta Argentina para jugar el miércoles 12 de febrero contra Lanús, en el partido de ida de la Copa Sudamericana. Será el cotejo 18 del torneo internacional que disputará el ‘Gordo’ con la camiseta de Católica. Al frente estará un conocido del fútbol ecuatoriano y del propio Galíndez: Luis Zubeldía.

“Luis plantea siempre equipos que son complicados de vencer, que son competitivos. Esperamos estar a la altura de esta primera serie”, dijo Galíndez en la rueda de prensa del pasado viernes 7 de febrero, el último contacto del equipo con los medios.

El 25 de febrero, el arquero celebrará su primer aniversario como ciudadano ecuatoriano. El 2019 recibió la carta de naturalización emitida por el presidente Lenín Moreno por “servicios relevantes”. Galíndez se considera un enamorado de Ecuador. Ha recorrido, Costa, Sierra y Amazonía en las pausas que le da el fútbol. “Siempre he dicho que al país le falta promoción. Nunca habría venido a Ecuador como turista, si no venía a jugar, porque no conocía las cosas hermosas que tiene. ¡Este es un país hermoso”, revela.