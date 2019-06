Hamilton gana en Francia delante de Bottas en nuevo doblete de Mercedes

LEA TAMBIÉN

Lewis Hamilton conquistó este 23 de junio del 2019 el Gran Premio de Francia de Fórmula 1 por delante de su compañero Valtteri Bottas, confirmando el dominio absoluto de Mercedes en el Mundial, en el que han ganado todas las carreras desde el inicio de la temporada.



Se trata de la 79ª victoria de Hamilton desde el inicio de su carrera, y la 6ª esta temporada, por dos de Bottas. Eso le permite llevar su ventaja a 35 puntos sobre su compañero en la clasificación del Mundial de pilotos.



Los dos Mercedes superaron a Charles Leclerc (Ferrari) y a Max Verstappen (Red Bull) , con lo que el orden final en los cuatro primeros fue el mismo que en la parrilla de salida.



“Cuando la gente ve un triunfo así (de Mercedes), no son tal vez conscientes de todo el trabajo que hay detrás”, se quejó el británico.



Hamilton, que salió desde la pole, lideró la carrera de principio a fin luego de haber contenido con facilidad los intentos de adelantamiento de Bottas en la salida.



“Si ustedes los periodistas escriben un artículo diciendo que fue una carrera aburrida, no señalen con el dedo a los pilotos”, reivindicó Hamilton en la rueda de prensa posterior a la carrera.



“Es un ciclo constante de la Fórmula 1 que existe debido a la manera en que está concebida. Mientras la estructura se mantenga, esto no cambiará, pero no me corresponde a mí provocar cambios”, añadió el piloto británico.



Pese a su dominio en la carrera de principio a fin, Hamilton se lamentó del mal estado de sus neumáticos y del calor existente sobre un asfalto poco uniforme, aunque reconoció estar viviendo “ el mejor inicio de temporada y de Mundial”, cuando quedan 13 carreras por disputarse,



“Lewis no es invencible”, afirmó, por su parte Valtteri Bottas al término de la carrera.



El piloto finlandés, que busca su primer título de campeón del mundo, logró superar a su compañero, cinco veces campeón del mundo, en las primeras carreras, ha visto en los más alto del podio a Hamilton en las cuatro últimas.



En una carrera sin demasiada emoción, la presencia de un cono junto a la pista, pero rápidamente recogido por un comisario de pista, fue uno de los eventos destacados.