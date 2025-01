El inicio de la temporada 2025 de la Fórmula 1 promete emociones fuertes y una dinámica renovada. Uno de los eventos más destacados es la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari, marcando el debut del siete veces campeón mundial con la escudería italiana.

Mientras tanto, Max Verstappen, tetracampeón y piloto de Red Bull Racing, buscará mantener su dominio en una de las competiciones más exigentes del mundo.

La nueva temporada contará con 24 grandes premios, comenzando el 16 de marzo en Australia y culminando el 7 de diciembre en Abu Dabi. Además, los test de pretemporada están programados para los días 26, 27 y 28 de febrero en Bahréin, ofreciendo a los equipos la oportunidad de afinar sus estrategias.

El campeonato abarcará circuitos icónicos y desafíos únicos. Entre las carreras más esperadas se encuentran el Gran Premio de Mónaco, el Gran Premio de Italia en Monza y el debut del Gran Premio de Las Vegas en un circuito callejero.

La temporada también incluye una combinación de trazados históricos como Silverstone y Spa-Francorchamps, junto con circuitos modernos como el de Marina Bay en Singapur y el Autódromo Internacional de Miami.

Cada uno promete ofrecer espectáculos únicos, destacando la diversidad y el atractivo global de la Fórmula 1.

El 2025 también verá la llegada de jóvenes talentos como Andrea Kimi Antonelli, que se unirá a Mercedes-Benz, y Gabriel Bortoleto, quien debutará con Kick Sauber. Estas incorporaciones refuerzan la apuesta por el futuro de la categoría.

Entre las alineaciones destacadas, Red Bull Racing continuará confiando en Verstappen, quien estará acompañado por Liam Lawson, mientras que Ferrari contará con Charles Leclerc y Hamilton, una dupla que genera grandes expectativas entre los aficionados.

Aunque las nuevas caras generan entusiasmo, las ausencias también dejan huella. Sergio ‘Checo’ Pérez, tras varias temporadas destacadas, no estará en la parrilla, al igual que Valtteri Bottas y Franco Colapinto.

