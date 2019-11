Lewis Hamilton arrolla en segunda tanda de entrenamientos libres en el Gran Premio EE.UU.

LEA TAMBIÉN

El piloto Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes, impuso su dominio en la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos al establecer en 1:33.232 la vuelta más rápida en la pista del Circuito de las Américas de Austin.

La sesión tuvo que ser suspendida durante 10 minutos para retirar al coche del Romain Grosjean, del equipo Haas, quien rompió un alerón de su monoplaza al salirse de la pista y golpear la pared de protección.



Grosjean dio señales de estar bien, no así su máquina. Hamilton, a punto de consagrarse campeón por sexta vez en la decimonovena prueba, superó los problemas de la primera tanda al correr esta vez con los neumáticos duros.



El campeón inglés, que hizo seis cambios de neumáticos, logró su mejor registro en la vuelta 34.



El monegasco Charles Leclerc, del equipo de Ferrari, que en la primera sesión había quedado por delante de Hamilton, en el séptimo puesto, también mejoró su rendimiento, pero tuvo que conformarse con el segundo lugar después de establecer un registro de 0.301 décimas de segundo más que el campeón inglés.



El ganador de la primera tanda, el holandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull, mantuvo su buen rendimiento del monoplaza, pero ya no pudo ser igual de competitivo y tuvo que conformarse con el tercer puesto y una diferencia de 0.315 décimas de segundo más que Hamilton.



Mientras que el alemán Sebastian Vettel, compañero de Leclerc con Ferrari, acabó en el cuarto puesto y 0.658 décimas de segundo más que Hamilton después de haber sufrido un derrape en la vuelta número 15.



La misma experiencia le tocó vivir al finlandés Valtteri Bottas, compañero de equipo de Hamilton, que mejoró lo que hizo en la primera sesión -acabó decimoséptimo- y ocupó el quinto puesto con un tiempo de 1:34.045.



El sexto puesto fue para el tailandés Alex Albon, de Red Bull, que en la primera sesión acabó tercero, y en la segunda ya no pudo ser igual de competitivo y acabó con un registro de 1:34.434.



El francés Pierre Gasly, de Toro Rosso, ocupó el séptimo puesto (1:34.509), por delante del español Carlos Sainz, del equipo McLaren Renault, que fue octavo, avanzó cuatro en comparación la primera tanda de entrenamientos, después de conseguir un tiempo de 1:34.667, en la vuelta 34.



Mientras que el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, del equipo Racing Point, bajó un puesto en comparación a la primera sesión y quedó en el décimo quinto con un registro de 1:35.109.



La igualdad que se ha vuelto a dar en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres entre los grandes favoritos al triunfo con los monoplazas de Mercedes, Ferrari y Red Bull, proyecta un gran duelo para la tercera y la lucha por la pole, prevista para mañana, sábado.