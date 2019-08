La tenista Simona Halep pasó a segunda ronda tras derrotar a Nicole Gibbs

LEA TAMBIÉN

La rumana Simona Halep, cuarta favorita, avanzó a la segunda ronda del US Open al vencer por 6-3, 3-6 y 6-2 a la estadounidense Nicole Gibbs, 135 del mundo.



Halep, que necesitó una hora y 51 minutos para llevarse el triunfo, volvió a mostrar la inconsistencia de su tenis, que esta vez no le pasó factura porque la rival que tenía enfrente era muy inferior con su juego.



Pero lo poco que estuvo acertada con los golpes desde el fondo de la pista consiguió romperle el saque a la campeona de Wimbledon, que rompió la racha de dos eliminaciones que había sufrido en la primera ronda en las dos anteriores ediciones del US Open, después que en el 2015 había llegado a las semifinales, su mejor clasificación.



La rival que tendrá la tenista rumana en la segunda ronda será otra estadounidense, Taylor Townsend, 116 del mundo, que ganó por 3-6, 6-3 y 6-2 a la ucraniana Kateryna Kozlova, 76 de la WTA.



Halep acabó el partido frente a Gibbs con 34 golpes ganadores y 42 errores no forzados, lo que confirmó la inconsistencia en el juego de la tenista rumana.



Aunque fue superior a Gibbs que apenas colocó 18 golpes ganadores y cometió 35 errores no forzados, mientras que ambas tenistas no tuvieron tampoco su mejor saque.



Gibbs sí fue mejor que Halep en las subidas a la red, donde logró 15 puntos en 19 acciones, por 8 de 11 de la campeona de Wimbledon.