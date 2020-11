Gustavo Alfaro justificó el llamado de Joao Rojas a la Selección ecuatoriana

Gustavo Alfaro, director técnico de la selección ecuatoriana, consideró que Joao Rojas es uno de los mayores prospectos que tiene la Tricolor para el futuro. El extremo izquierdo no se ha destacado con Emelec en esta temporada y fue llamado en esta jornada de eliminatorias para cubrir la baja de Romario Ibarra, por lesión.

El DT enfatizó en una rueda de prensa este lunes 9 de noviembre de 2020 en la Casa de la Selección que un entrenador "no ve los contextos" sino las cualidades que maneja un jugador y ese es un perfil que le agradó de Rojas para citarlo.



Alfaro aseguró que el extremo orense estaba incluido en el microciclo que realizó la Tricolor, pero no fue incluido debido a su compromiso con Emelec en la Copa Sudamericana 2020 frente a Unión de Santa Fe.



"Yo miro a los jugadores del campeonato local y el exterior. Hacemos el seguimiento de los jugadores. Se nos cayó a último momento Romario Ibarra. Tengo alrededor de 30 jugadores y uno ve características. En la otra oportunidad cité a Jordy Alcivar, porque lo veo como un volante central a futuro. Joao tiene esas características de un jugador que maneja la pausa y es un organizador de juego", destacó Alfaro.



El técnico comparó el momento de Rojas con el de Robert Arboleda, quien ha jugado poco con Sao Paulo, pese a consolidarse con la Tricolor en los duelos contra Argentina y Uruguay.



"Robert Arboleada no está jugando mucho en el Sao Paulo, pero para mí es de los mejores centrales que hay en Sudamericana", dijo.



Alfaro también destacó el buen momento de futbolistas como Junior Sornoza y Ángel Mena. Dijo que convocó a Moisés Corozo por su labor en el microciclo y le indicó qué considera que debe mejorar para estar en próximas convocatorias.



Ecuador viajará a La Paz para medirse con Bolivia por la tercera fecha de eliminatorias, este 11 de noviembre. El partido será el jueves 12 de noviembre (16:00), en el estadio Hernando Siles.