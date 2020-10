Gustavo Alfaro quedó feliz por el triunfo de Ecuador ante Uruguay y volvió a cuestionar al VAR

LEA TAMBIÉN

La goleada 4-2 de Ecuador sobre Uruguay dejó conforme al DT de la Tri, Gustavo Alfaro. El entrenador argentino destacó la actitud, contundencia y disposición táctica de sus jugadores, para conseguir el primer triunfo de las eliminatorias mundialistas.

“Mi idea de partido era poner a cuatro jugadores que estaban adaptados a la altura y la velocidad, en las zonas donde Uruguay es muy fuerte, que es su bloque defensivo. Sabíamos que podíamos definir el partido si poníamos a nuestros atacantes en mano a mano”, dijo.



Alfaro destacó la velocidad con la que Ecuador supo desnivelar el partido a su favor. Según él, la Tri fue superior a su rival durante los 90 minutos, pese a que sobre el final la ventaja en el marcador se acortó a solo dos tantos de diferencia.



Respecto a ese tema, adelantó que trabajarán en disminuir los errores de su equipo. Contó que antes del juego ante los charrúas conversó con los jugadores sobre las jugadas dentro del área y la presencia del sistema de videoarbitraje (VAR).



“No sé en cuántos partidos el VAR ha tenido tanta incidencia. Con la presencia del VAR hay que tratar que dentro del área, no sacar las piernas. Sí hay un montón de cosas para mejorar, para corregir. Hay que achicar el margen de error”, dijo.



Respecto a las jugadas que terminaron en penal para los charrúas, dijo haber revisado la barrida de Diego Palacios, en la primera sanción, y está en desacuerdo con la decisión del juez colombiano, Wilmar Roldán.



“Me da la sensación de que no hay penal, el jugador (Palacios) barre el piso, traba la pelota, vi la jugada que no hay contacto”, dijo Alfaro, respecto de la acción.