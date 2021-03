Gustavo Alfaro quedó feliz por el triunfo de Ecuador ante Bolivia y espera hacer un microciclo de trabajo en Guayaquil

Gustavo Alfaro siempre acude a los partidos de Selección vestido de forma elegante. Se sentó en la sala de prensa del estadio Banco Guayaquil para expresar su satisfacción por el partido de Ecuador, que derroto 2-1 a Bolivia, este 29 de marzo de 2021. Estuvo contento por el debut de Damián Díaz y por el regreso de Cristhian Noboa en la Selección.

“Hoy (Noboa) cumple 12 años de su debut en la Selección y lo felicité por la ilusión que siempre tiene de ponerse la camiseta del equipo. Se podrán negociar muchas cosas en la vida, pero menos las convicciones y el amor por la Selección. Nos ayuda mucho”.



Sobre Díaz, que ingresó en el segundo tiempo, el entrenador dijo que cumplió bien, que intentó asociarse siempre con Gonzalo Plata y que incluso contó con una oportunidad de marcar un tanto.



Consultado por este Diario, Alfaro contó que mantuvo charlas con Leonardo Campana y Gonzalo Plata respecto a su futuro. “Necesitamos jugadores con nivel competitivo. Jugadores que actúen en sus equipos. El ‘timming’ que te dan los partidos, no te da ni el mejor de los entrenamientos. Buscamos eso. Les he dicho que tienen que jugar para seguir desarrollándose. Nosotros hemos mantenido reuniones con secretarios técnicos y técnicos para conocer su situación", dijo



Alfaro dijo que en el caso de Campana, su préstamo con el Famalicao de Portugal terminará en mediados del 2021, mientras que Plata tiene un largo contrato con el Sporting, del mismo país. “Se vienen unos meses importantes en los que definiremos muchas cosas y necesito que los jugadores me compliquen las cosas para elegirlos”.



Alfaro quiere hacer un microciclo en Guayaquil en las próximas semanas. La propuesta aún está en análisis. Se necesita la ayuda de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la LigaPro; esta última es la que administra el campeonato local..



El DT destacó que la unidad del grupo se mantiene. Dijo que en las concentraciones hubo sobremesas largas, buen ambiente y compañerismo. “El triunfo verdadero es el triunfo de la convivencia”, dijo el argentino.