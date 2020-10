Gustavo Alfaro trabajó con sus pupilos y con los jugadores de la Tri Sub 20

LEA TAMBIÉN

El DT Gustavo Alfaro está en contra del tiempo. En apenas cuatro días deberá conocer a sus jugadores, enseñarles y convencerles de su idea de juego y viajar a Argentina para el debut en eliminatorias mundialistas. Por eso, el estratega gaucho aprovechó el tiempo que tuvo con los primeros seleccionados que llegaron a la Casa de la Selección.

Desde el viernes estuvieron en Quito el golero Alexander Domínguez y Erick Ferigra. Con ellos trabajó de forma individualizada y con los jugadores de la Tri Sub 20, que en estos días también concentran en el complejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.



El DT Jorge Célico inició uno de los microciclos más largos, previo al Sudamericano Sub 20 que se disputará en Colombia, en el 2019. Esto fue aprovechado por Alfaro, quien utilizó a los Sub 20 como 'sparring' de la Tri.

¡Mientras continúan sumándose nuestros tricolores, el trabajo no se detiene en Casa de la Selección!#TodosentrenamosaLaTri #EliminatoriasQatar2022

⚽️🇪🇨 pic.twitter.com/7wyyB5uZqr — La Tri (@LaTri) October 4, 2020



El sábado se unieron a la concentración Ángel Mena y Félix Torres. Ambos llegaron de México y de inmediato se pusieron a disposición de la Tri. Con ellos se hizo trabajo en gimnasio y también uno que otro movimiento en cancha.



Este domingo 4 de octubre se unieron los jugadores que tuvieron actividad en el campeonato nacional y algunos que militan en el extranjero. Con ellos, quienes llegaron en la tarde, antes del anochecer, aprovecharon para conversar con el estratega y el resto de su cuerpo técnico y colaboradores.

¡Porque no hay nada como el inmenso orgullo de representar a tu país!#TodosentrenamosaLaTri



Tricolores en Casa:

Alexander Domínguez

Erick Ferigra

Ángel Mena

Félix Torres



Y continúan arribando ⚽️🙌🏼🇪🇨 pic.twitter.com/nB4eQG8zMI — La Tri (@LaTri) October 4, 2020



El uso del gimnasio ha sido priorizado por el DT en los primeros días de concentración. Este lunes está previsto que esté el 80% de los convocados en el país. Se trabajará en cancha en la mañana y en la tarde volverán al gimnasio.