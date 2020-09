Gustavo Alfaro llega a Ecuador con cinco asistentes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Gustavo Alfaro esperó a que Carlos González se retirara del fútbol para reclutarlo como asistente técnico, en el 2000.

Dos décadas después, los argentinos tomarán el mando de la Selección ecuatoriana para el proceso de eliminatorias al Mundial Catar 2022. El primero como DT, el segundo como su asistente técnico.



La visión de juego que tenía González y sus movimientos en cancha llamaron la atención de Alfaro. Lo dirigió en dos oportunidades, ambas en Atlético Rafaela, y el primer club en el que colaboraron desde el banquillo fue Belgrano.



González fue el primero en ser consultado por Alfaro, cuando recibió la propuesta de la Ecuafútbol. Han trabajando juntos en 10 clubes, nueve de Argentina y uno de Arabia Saudita. Su último trabajo fue en Boca Juniors de Argentina, hasta finales del 2019.



“Mi compromiso es absoluto, es mi primera experiencia como seleccionador, pero desde el 2006 vengo siguiendo muy de cerca los mundiales y preparándome para llegar a ser seleccionador”, dijo el entrenador Alfaro.



El segundo asistente de la Tri es Claudio Cristofanelli, quien tiene menos tiempo trabajando con Alfaro. Colaboraron juntos en el 2003 y se separaron para reencontrarse en el 2009, durante su paso por el fútbol de Oriente Medio.



A diferencia del primer asistente, Cristofanelli sí tiene experiencia como entrenador principal. Estuvo al frente de Racing y de Ferrocarril Oeste.



Para la preparación física de la Tri, Alfaro también contará con personas de su confianza. Sergio Chiarelli y Pedro Arbelaiz han preparado a los equipos del estratega desde sus inicios como profesional.

El único de los ayudantes del entrenador con experiencia en selecciones es el analista de videos, Alejandro Monograsso. El profesional colaboró con Sergio Batista en el combinado argentino sub 20, entre el 2008 y el 2010.



Alfaro y los cinco miembros de su cuerpo técnico tenían previsto llegar la noche del 6 de septiembre a Quito, para empezar su trabajo con la Tri. Su debut será ante Argentina, en el inicio de las eliminatorias sudamericanas.



Su vuelo debía llegar a Quito a las 23:45. La FEF informó que en las próximas horas, el seleccionador brindaría una rueda de prensa. Desde hoy, los profesionales se empaparán de sus nuevas labores.



El contrato con los argentinos se extenderá hasta el final de las eliminatorias, con la posibilidad de extender el víncu­lo en caso de clasificarse a Catar. Según el presidente de la FEF, Francisco Egas, el presupuesto anual para el cuerpo técnico es de USD 1,6 millones.



“No hay cláusulas de indemnización por una salida anticipada del entrenador, sí una a favor de la FEF”, aclaró Egas, respecto del antecedente del contrato de Cruyff, que le permitía dejar el proyecto en caso de ser requerido por el Barcelona de España.



Alfaro tiene previsto empezar a trabajar apenas arribe. La FEF cuenta con una base de datos en el sistema Comet, a disposición del entrenador. Así mismo, adelantó que tiene una buena relación con el DT de la Tri Sub 20, Jorge Célico, con quien se sentará a conversar sobre los prospectos con los que cuenta el seleccionado.



Iván Coveña, miembro del Directorio de la FEF, contó que el entrenador tendrá asesoría de un tercer asistente técnico ecuatoriano, cuyo nombre aún no se ha revelado. El equipo lo completará un preparador de arqueros, también nacional.