Gustavo Alfaro, entrenador de Ecuador: 'hay que saber elegir los jugadores para aprovechar la altitud'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Gustavo Alfaro, técnico de Ecuador, anticipó que la propuesta ofensiva contra Uruguay será otra en Quito. Lo dijo durante la conferencia de prensa luego de la agónica derrota 1-0 ante Argentina, la noche de este jueves 8 de octubre del 2020, en el estadio La Bombonera.

Al final de su intervención, el estratega debutante con la Tri, dijo que para el desafío ante los charrúas habrá "la misma presión" que mostró ante la albiceleste, sobre todo en el segundo tiempo. Y agregó que eso, sumado a la altitud, puede ser un factor determinante en la búsqueda del triunfo.



"Hay que elegir bien a los jugadores para jugar en altitud, con esa presión, montando un fútbol bien estructurado desde el fondo. No podemos dividir el balón. Debemos tenerla limpia ante un rival que sabe cerrar espacios, para tener la capacidad de llegar bien al ataque", explicó el técnico argentino.



Previamente, Alfaro lamentó que la derrota en suelo argentino se haya definido con una acción que considero polémica. "Lo único controvertido que me queda es la sanción del penal. Me permito disentir", replicó a una consulta sobre qué marcó diferencia para la victoria local.



Sobre el planteamiento que dispuso con futbolistas que nunca había dirigido y que tampoco han disputado algún partido con la tricolor, como Érick Ferigra, el DT explicó: "Sabía que Argentina iba a atacarnos con tres hombres y quería taponarlos. El partido fue por ahí".



Luego recalcó que "en el segundo tiempo cambiamos y buscamos más profundidad en ataque y aunque Argentina tiene muy buenas condiciones físicas en el juego aéreo, pudimos empatar".



Alfaro detalló que a Ecuador le costó salir por las bandas porque Pervis Estupiñán fue "bien taponado". En el segundo tiempo cambiamos y "con Angelo Preciado pudimos atacar más por ambos lados". Así, el combinado tricolor jugó con una línea de tres zagueros, con dos 'velocistas' que aportaron en ataque, sumado a la juventud y el talento de los debutantes.



"Moisés (Caicedo) es una de las promesas de Ecuador. Es un equipo joven. Me llevo la palabra por el cuerpo técnico argentino (liderado por Jorge Célico con las divisiones menores), que apueste por estos jóvenes, que hay chicos para el futuro. No hay que esperarlos. Me gusta darles la oportunidad y ponerlos en la cancha", indicó.



Por otro lado, Alfaro dijo que quiere que la Selección a futuro "mantenga orden, agresividad, la mentalidad para jugar contra todos los rivales de la misma manera y que tengan ese crecimiento y confianza que caracteriza al jugador ecuatoriano".



"La actitud de este quipo no la debe negociar, se pueda ganar o perder, pero la actitud no se va a negociar. Hoy vino por los puntos, a jugar contra Argentina a jugar de igual a igual", subrayó.