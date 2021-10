La Tricolor probará nuevos jugadores contra México

Redacción Deportes (D)

Gustavo Alfaro, DT de la Tricolor, quiso llevar a los principales futbolistas del campeonato local para que jugaran ante México, pero no pudo. Los clubes no se los prestaron porque no era una fecha FIFA.

El estratega reconoció ayer, en una conferencia de prensa en Charlotte (Estados Unidos), que los clubes se opusieron, pese a tener una buena relación con los DT de los equipos ecuatorianos.

“Trataremos de aprovechar a los jugadores que pasan buenos momentos en sus clubes de Ecuador y que pudieran incorporarse en los seis cotejos que le restan a Ecuador en la eliminatoria”, reconoció el DT de la Tri, respecto de la lista que llevó al amistoso.

En su exposición, alegó que había convocado al mediocampista Jefferson Intriago, del Juárez FC de México, pero que su club “se hizo para atrás, cuando ya le habíamos enviado el boleto de avión”.

“Ojalá que aprovechen esta convocatoria porque estamos a seis fechas que terminen las eliminatorias. Lo que buscamos es que Ecuador tenga una buena base de futbolistas y que tenga el privilegio de estar en una Copa del Mundo”, agregó el técnico argentino.

Alfaro buscará a los sustitutos de los defensas izquierdos Pervis Estupiñán, Diego Palacios y del atacante Ángel Mena, los tres suspendidos una fecha por la acumulación de dos tarjetas amarillas cada uno.

La Tricolor se completó recién la madrugada de ayer en Charlotte. La delegación se desplazó en dos grupos: uno salió desde Guayaquil y el otro desde Quito, pero este último se retrasó, según la Ecuafútbol.

El golero Hernán Galíndez, de la Universidad Católica, y el delantero Michael Estrada, del Toluca (México), son los más experimentados. El resto de jugadores integra por primera vez la nómina, entre los que están Djorkaeff Reasco, Michael Carcelén, Danny Cabezas, Jo­shue Quiñónez, Nilson Angulo, entre otros.

¿Cómo alineará Alfaro? Recién la Tricolor tenía previsto entrenarse ayer en la tarde. El DT anunció que lo más seguro es que pondrá un planteamiento de un 4-3-3.

La probable formación sería con Galíndez, Andrés López, Marlon Mejía, Luis Segovia, Christian Cruz; Julio Ortiz, Johnny Quiñónez, Danny Cabezas, Nilson Angulo; Janner Corozo y Michael Estrada.

México también presentará una mezcla de titulares, suplentes y otros convocados por primera vez. El entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino dispondrá de los goleros Rodolfo Cota (León) y Jonathan Orozco (Tijuana) con algo más de experiencia en el combinado.

Contará, además, con seis de los futbolistas que obtuvieron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, en agosto pasado. Ellos son: el defensa Jesús Angulo, del Atlas; los centrocampistas Roberto Alvarado, Cruz Azul; Fernando Beltrán, Jesús Angulo, Uriel Antuna, del Guadalajara; y el delantero Eduardo Aguirre, del Santos Laguna.