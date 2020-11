Gustavo Alfaro: 'Lo peor que le puede pasar a Ecuador es creer que es favorito contra Bolivia'

Gustavo Alfaro dice que lo peor que le puede pasar a Ecuador es considerarse favorito ante Bolivia, más allá de que no ha perdido ante el rival del Altiplano, en los últimos 11 partidos por eliminatorias.

“Hemos tenido Buenos rendimientos, pero no podemos creer que ya tenemos todo solucionado. Construir un equipo sólido demanda mucho tiempo. Destruirlo requiere poco tiempo”, dijo el seleccionador, en una conferencia virtual desde la Casa de la Selección, este 9 de noviembre de 2020.



El entrenador quiere que sus jugadores confíen en sus capacidades, pero que no sientan que están por encima de Bolivia. Citó uno de los episodios más duros de la historia reciente del fútbol ecuatoriano: el inicio de la clasificación al Mundial de Rusia 2018. “Ecuador ganó cuatro partidos. Yo lo veía desde afuera y decía: prácticamente ya están en el Mundial, pero no fue así. No hay que confiarse”.



Alfaro declaró que sigue intentando profundizar su idea de juego con los 14 futbolistas con los que practicó en esta jornada. “Lo que buscamos es tener un plantel corto, con equidistancia entre líneas. Ante Bolivia intentaremos mantener la intensidad que mostramos en los primeros partidos”, añadió.



La Selección estará completa durante la jornada del martes 10 de noviembre. Viajará a La Paz, el 11 de noviembre, luego del almuerzo.