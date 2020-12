Gustavo Alfaro, el DT de la Selección de Ecuador, conserva audios de Maradona

El entrenador de la Selección de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, contó que cuando fue técnico de Boca Junior, Diego Armando Maradona le enviaba audios explicando todo lo que significaba Boca, el peso de la camiseta del equipo argentino, la historia de La Bombonera, el valor del escudo...

"Me dijo que me quede tranquilo porque estaba en condiciones de representar todo lo que es Boca. Fue una caricia cálida al alma viniendo de Diego, de lo que el siginficaba. Lamentablemente no pudo venir a los entrenamientos cuando le pedí porque ya asumió el manejo de Gimnasia", dijo Alfaro en entrevista con este Diario.



La relación entre el 'Lechuga' Alfaro y el 'Pelusa' Maradona se remonta al 2005 cuando Alfaro dirigía a San Lorenzo y había vencido a Boca de Alfio Basile. Esto generó que apareciera una bandera en el estadio La Bombonera. "Ahí iniciamos una relación muy linda. Luego me invitó a su cumpleaños y en el Mundial 2006 coincidimos en Alemania. Conversamos un largo rato. Nos dimos un abrazo y hablamos como 15 minutos de fútbol y alrededor había un montón de gente", contó el entrenador.



La relación siempre fue estrecha. En el Mundial de Brasil también compartieron experiencias. "Conservo esos audios cuando llegué a Boca y me decía todo lo que representaba el equipo. Lamentablemente fue usado políticamente. El nombre de Maradona abría todas las puertas. Maradona es del mundo no solo de Argentina. Por suerte pudo volver al país. Me duele decirlo, pero en Argentina maltratamos a los ídolos", dijo Alfaro.



El entrenador está en la Casa de la Selección y ha estado acompañando a los entrenamientos de la Selección Sub 20. Tiene previsto realizar un recorrido por entrenamientos de los clubes para seguir conociendo la estructura de los clubes. Con nueve puntos en la tabla de posiciones, Ecuador es tercero en la tabla de posiciones de la clasificatoria. El torneo se reanudará en marzo.