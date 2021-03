Gustavo Alfaro, DT de Ecuador: 'Yo quiero una gran Copa América, pero antes una gran eliminatoria'

Gustavo Alfaro, director técnico de la Selección ecuatoriana, lamentó que no se hayan disputado las fechas 5 y 6 de las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022 y aseguró que el plantel nacional estará presionado por la carga de partidos en la Copa América 2021.

La Conmebol determinó que los cotejos clasificatorios que se cancelaron en marzo se disputarían en la primera semana de junio, a una semana del torneo continental.



Alfaro señaló que el mismo plantel titular que actúe en los duelos de eliminatorias contra Chile y Venezuela será el mismo que debute en la Copa contra Colombia el 15 de junio, en Barranquilla.



​"Van a pasar 8 días desde el partido contra Chile contra Colombia, no hay tiempo. Los ajustes con el plantel serán mínimos y el equipo será prácticamente el mismo", detalló Alfaro, en una rueda de prensa, este viernes 26 de marzo.

El DT argentino indicó que los microciclos le ayudan a ver posibles convocados y jugadores de recambio que alternen en posiciones de los lesionados o los amonestados. "Yo quiero tener una gran Copa América, pero antes quiero tener una gran eliminatoria", añadió Alfaro.



El estratega de 58 años se siente contento por el grupo de jugadores y puso como ejemplo un incidente al inicio de los clasificatorios, cuando varios jugadores le informaron que no iban a ser parte de la nómina de la Tricolor.



"En el arranque de las eliminatorias nadie quería venir a la Selección. Hoy no hubo ninguno que me diga que no quería venir al microciclo. Hoy todos quieren estar en la Selección y eso es algo que no podemos perder", reveló.



Ecuador disputará un partido amistoso contra Bolivia, este lunes 30 de marzo (15:30), en el estadio Banco de Guayaquil, ubicado en Amaguaña, a las afueras de la capital ecuatoriana.