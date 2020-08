Gustavo Alfaro, DT de Ecuador: 'la clasificación a un Mundial la conseguimos todos'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El nuevo entrenador de la Selección de Ecuador, Gustavo Alfaro, comenzó a seguir los partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol desde el fin de semana pasado. El flamante estratega de la Tri participó en la primera conferencia de prensa este miércoles 26 de agosto y habló sobre su planificación para la Selección.

Alfaro ya trabaja junto a sus asistentes. "Estuve viendo partidos del fin de semana del campeonato de Ecuador, quiero estar lo más antes posible allá para ir a ver partidos a los estadios, ver entrenamientos y jugadores. Analizar el estado de forma de jugadores, armar la idea en mi cabeza", dijo.



El DT tiene una buena relación con Jorge Célico, DT de la Selección Sub 20 de Ecuador. Tuvo un discurso de unidad en su primera conferencia de prensa. "La clasificación a una Copa del Mundo no la consigue una sola persona, lo conseguimos entre todos, este es un compromiso en el que cada uno desde donde esté, debe aportar a la causa suprema que es la Selección Nacional. Y ese es mi compromiso, trabajar desde el primer hasta el último día”.



Después del primer diálogo con Francisco Egas, el presidente de la FEF, el nuevo DT comenzó a revisar los videos de la Selección en las últimas eliminatorias y Copa América. "Empecé a hacer seguimientos personales de jugadores, a tratar de armar un marco de alrededor de 60 jugadores que uno pueda ir viendo, ver realidades de los jugadores y diseñar un proyecto de Selección”, manifestó.



En su intervención fue cauto en referirse a la altitud como un punto a favor de la Selección. "Estoy dispuesto a jugar donde la Selección lo diga, si tenemos que jugar en Guayaquil o Quito, yo juego, pero con un equipo convencido. Si no tenemos el apoyo de todo Ecuador, no lo vamos a lograr. Sé que hay pronosticadores de fracasos. Estoy proyectando trasladar a mi familia. Yo voy a estar en Ecuador y si demanda que deba estar en Guayaquil o donde sea, voy a estar, porque la Selección es un país, no solo la sierra o solo el llano".