Gustavo Alfaro diseñó el plan para que Ecuador consiga sus primeros puntos de las eliminatorias, ante Uruguay

El entrenador de la selección ecuatoriana, Gustavo Alfaro, reconoció que tuvo problemas para recuperar a sus jugadores, luego del partido contra Argentina, cuando perdieron 1-0, el pasado 8 de octubre. El entrenador tiene poco tiempo para entrenar con sus pupilos, antes del segundo juego, ante Uruguay.

“El viaje de retorno fue muy largo, llegamos al medio día (9 de octubre), viajamos toda la noche, hubo que recuperar al plantel porque tuvimos jugadores golpeados”, dijo el estratega argentino, en la rueda de prensa.



Alfaro dijo que su primera práctica formal este 11 de octubre, cuando pisaron el gramado del estadio Rodrigo Paz. Sin embargo, el entrenador ya diseñó su plan para que la Tri consiga sus tres primeros puntos en la eliminatoria, este 13 de octubre, cuando reciban a los charrúas.



Estos son algunas de sus notas:



La altura: Alfaro cree que será un factor importante jugar sobre los 2800 metros de Quito, sin embargo, aclaró que si no se cuenta con un equipo competitivo, esta condición pasa al segundo plano.



“La altura es un factor que se siente pero no es decisivo, es un condicionante pero no es un disparador para que el equipo gane. El tema es saber que está y existe, no es mentira ni un mito, pero depende de la capacidad de los equipos para aprovecharla”, dijo.



Jugadores adaptados a la altura: Con ese concepto de la altura, el entrenador adelantó que dispondrá a un equipo más ambicioso respecto de lo que fue el primer duelo, cuando perdió ante Argentina. Para ello, utilizará a deportistas adaptados a la altura.



“Entender que la altura está y saber donde hay que implementar velocidad y donde ejecutar los movimientos. Todo eso está siendo analizado para no equivocarnos porque en definitiva en esas cosas está la clave para ganar el partido”, dijo.

Continuidad de jugadores: A Alfaro le gustó el rendimiento de los jugadores defensivos de la Tri y es probable que algunos repitan su titularidad ante Uruguay.



“Me gustó mucho el triangulo que hicieron los centrales y Gruezo (Carlos). Debemos ver qué equipo necesitamos al inicio y al final, eso esta mas vinculado a un tema estratégico que una cuestión de nombres propios”, dijo.



Apoyo de exprerimentados: Para este juego, Alfaro ya contará con Cristhian Noboa, uno de los más experimentados del plantel. El estratega espera que estos deportistas sean quienes guíen a los más jóvenes.



“Hablaba hace un rato con Noboa y le dije que los más grandes me pueden ayudar con la formación de los chicos en la cancha. Para él es un orgullo estar en la selección, ese es el ejemplo que le estamos dejando a los que vienen de abajo”, dijo.



Disminuir errores: Adelantó que Ecuador defenderá con pocos jugadores, para priorizar la ofensiva. Sin embargo, espera que pese a ese planteamiento, el equipo se muestre concentrado en la zaga.



“Tenemos que jugar un partido con poca gente defendiendo pero que debe ser disciplinada. Debemos tener la capacidad de no entra al juego que propone Uruguay, hay que imponer condiciones y no es sencillo cuanto tienes a un equipo que se conoce tan bien”, dijo.