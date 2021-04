Gustavo Alfaro explica la razón por la que no convoca a Byron Castillo

Gustavo Alfaro, entrenador de la selección ecuatoriana, reveló que no ha convocado a Byron Castillo para evitar comprometer a la Tricolor, debido a las impugnaciones sobre su nacionalidad. Una audiencia entre el Registro Civil y el futbolista dirimirá si es ecuatoriano.

"Para tomar una decisión de la cual me haga 100% responsable quiero estar absolutamente convencido de que no arriesgo a la Selección", expresó Alfaro, en una entrevista con Área Deportiva, este 22 de abril de 2021.



El seleccionador quiere tener la certeza de que puede contar con el jugador sin complicaciones. "Es una cosa que se me escapa a mí, son cosas que exceden a la FEF. Yo lo que quiero es que todas las cosas estén allanadas. Castillo es muy buen jugador".



"La convocatoria de un jugador es toda mía la responsabilidad. Me puedo equivocar en una cuestión táctica o en un cambio, pero no en cuestiones puntuales que son muy sensibles", añadió el DT.



Castillo tiene 22 años y se desempeña como lateral y extremo en Barcelona SC, donde ha tenido actuaciones destacadas en esta temporada.



El lateral derecho es figura en el campeonato ecuatoriano y también en el último partido de la Copa Libertadores, en el que Barcelona se impuso por 2-0 a Santos, en Brasil.



Según documentación presentada por la FEF y revisada por el Registro Civil, el deportista habría nacido en Tumaco, localidad ubicada en el sur de Colombia, cerca de Esmeraldas. Sin embargo, una orden judicial ordenó al ente público a entregar la cédula de ciudadanía ecuatoriana al futbolista.