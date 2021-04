Gustavo Alfaro dice que ahora hay más compromiso de los jugadores con la selección ecuatoriana

Gustavo Alfaro, entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, se sorprendió por el desinterés que había en el público y en los jugadores, respecto de la de la Tricolor, al inicio de su gestión.

"Me sorprendió que acá no existía ese fanatismo por la Selección porque un chico siempre desea debutar en un equipo de la A y la selección", indicó el entrenador, en una entrevista con Radio Play.



Alfaro fue presentado como entrenador de Ecuador, en agosto del 2020. Bajo su mando, la Tricolor alcanzó nueve puntos de 12 posibles y marcha en tercer lugar de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022.



El entrenador también habló de la motivación que impuso en el grupo de jugadores para afrontar los cotejos de eliminatorias sudamericanas. "Cuando fuimos a jugar contra Argentina y Uruguay les dije que miren su camiseta, no nombres. Le dije a Moisés Caicedo que enfrentará a Messi: o le tiras un caño o lo haces quedar mal".



Además, desestimó que la altitud de Quito, la capital ecuatoriana, sea un factor determinante para alcanzar triunfos futbolísticos. "La altura es algo que juega pero no decisivo, porque si lo fuera, Ecuador hubiera ido a todos los Mundiales y así también Bolivia”.



"Tenía que demostrar que mi equipo podía contra otro equipo de altura. Teníamos que ver qué se podía hacer con esta Selección. Yo siempre sentí que el partido era para nosotros (en Bolivia). Los jugadores tuvieron ese manejo del partido", agregó.