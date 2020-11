Gustavo Alfaro ratificó su compromiso de llegar a Catar 2022 con Ecuador

El entrenador de la selección ecuatoriana, Gustavo Alfaro, ratificó su deseo de clasificarse al Mundial de Catar 2022. El entrenador encabezó, este 9 de noviembre de 2020, la primera práctica de la Tri, de cara a sus partidos por las fechas tres y cuatro de las eliminatorias, ante Bolivia y Colombia.

Alfaro fue entrevistado por el portal FIFA.com, donde se refirió a su paso de clubes a una selección y a los esfuerzos que pondrá para conseguir su primer mundial. Este 12 de noviembre visita a Bolivia y el 17 recibe a los colombianos.



“Desembarcar en una selección fue un proceso de maduración, pero sé que estoy acá por el post Boca. Más de una vez había sonado para un trabajo así, pero al no pasar ciertos filtros, dudaban si tenía el perfil para un vestuario de selección”, dijo.



Ratificó su emoción por asumir el mando de la selección ecuatoriana, como cabeza de un proceso de renovación, con la incorporación de una nueva generación de jugadores, que se destacaron con la sub 20.



“Combinar la escasez de tiempo de trabajo con la necesidad de resultados, de forjar un perfil de equipo, de grupo. Debía darles la mano a los jugadores y salir a la cancha, buscando que la primera impresión fuera buena, y armar rápido la sociedad con ellos”, dijo respecto al plantel.



Alfaro se refirió también a lo que fueron los dos primeros partidos, en los que perdió ante Argentina y se impuso a Uruguay. El argentino contó que tuvo que trabajar psicológicamente con los deportistas, para que consigan su primera victoria en casa.



“Antes de Uruguay, les recalqué que estaba cansado que digan (en el exterior) que el rival es la altura: ‘Demostremos que el rival es quien viste la camiseta, que hay sustentos futbolísticos, no geográficos’. Y vi un equipo suelto, generoso…”, dijo.



Finalmente justificó el optimismo por el buen partido contra Argentina (derrota 1-0) y la victoria contra el combinado charrúa (4-2), en el estadio Rodrigo Paz. Adelantó que con buen trabajo incluso se podría lograr buenos resultados en la Copa América.



“Ecuador es hoy un puñado de muy buenas intenciones más que un equipo. El desafío, repito, hacer realidad una ilusión. Estoy acá no por el dirigir a una selección, sino para ganar. Por ejemplo, ¿Dónde está escrito que no podemos ganar la próxima Copa América?”, finalizó.