El DT Gustavo Alfaro aconsejó a Michael Estrada sobre el 'mundo' Boca Juniors

El entrenador de la Selección de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, participó en una conferencia de prensa en la Casa de la Selección donde habló de todo un poco antes del amistoso contra Bolivia. El DT contó algunas intimidades sobre los diálogos que mantiene con los jugadores.



Así, por ejemplo, habló de Michael Estrada y lo que ocurrió cuando estuvo a punto de fichar por Boca Juniors. El club argentino lo necesitaba con urgencia para suplir la ausencia por lesión de Eduardo Salvio. Sin embargo no hubo acuerdo entre las partes porque Boca quería un préstamo y Toluca, dueño de los derechos del ariete, buscaba una venta definitiva.



Estrada está en el microciclo de la Selección con Alfaro, quien dirigió a Boca en el 2019. En la rueda de prensa del viernes 26 de marzo, el técnico admitió que conversó con su delantero sobre el caso.



“Le conté cosas del Mundo Boca que no sabía. Le pedí estar tranquilo porque está en el radar de un equipo tan importante. La situación no se dio por cuestiones de club a club, que se quede tranquilo que su oportunidad va a llegar”.



El futbolista tenía gran ilusión de enrolarse al club xeneize. “Buscan a Estrada porque es un goleador. Si quieren un goleador aquí está Michael Estrada”, les dijo a los medios, en el momento en el que se cocinaban las negociaciones.



También habló sobre Fidel Martínez. "Desde que llegué rápidamente abandonó Barcelona y fue a China. Tenía que hacer cuarentenas de 14 días y se alejó de la Selección. Tiene mucho talento, juega en varias posiciones en función ofensiva. Fidel tiene virtudes y nivel competitivo. En Tijuana cambió el sistema y terminó jugando como extremo por derecha. No tiene ningún problema de perfil, tiene pausa, capacidad para asociarse, se ubica bien en zona de definición", manifestó el entrenador.



Ecuador jugará el lunes con Bolivia en un amistoso en el nuevo estadio de Independiente. Estrada será el principal ariete de la Tri.