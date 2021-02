Ole Gunnar Solskjaer: 'No hemos encontrado a nadie que llene el vacío que dejó Antonio Valencia'

El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, recordó a Antonio Valencia, quien jugó una década en el club y fue su capitán. Lo elogió y advirtió que no ha existido un reemplazo a su altura.

"La banda derecha ha sido tradicionalmente un reto para nosotros durante los últimos años. No hemos encontrado a un extremo derecho o un lateral derecho que llene el vacío que dejó Antonio", expresó el entrenador noruego de los 'Red Devils'.



Gunnar Solskjaer realizó esta afirmación, pese a la victoria de 9-0 que alcanzó su equipo sobre el Southampton.



El entrenador habló de quienes juegan en la posición de 'Toño' y dijo que han mejorado. "Aaron (Wan Bissaka) está mejorando y la actuación de Mason fue excelente, aún cuando no anotó. Y eso es algo bueno, que hayamos anotado nueve goles y que Mason no haya marcado ninguno”.



Valencia dejó el Manchester United en el 2019 y se vinculó a Liga de Quito. Ahora, juega en el Querétaro de México.