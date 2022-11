Guillermo Almada elogió a Ecuador antes del Mundial Qatar 2022

Guillermo Almada, DT de Pachuca, durante el partido ante Toluca en el estadio Nemesio Diez de Toluca el 27 de octubre del 2022. Foto: EFE

Redacción Bendito Fútbol (I)

Las palabras del DT Guillermo Almada fueron recogidas este jueves 10 de noviembre de 2022 en un conversatorio con medios de comunicación en Guayaquil, ciudad en la que se encuentra de visita. Allí, dejó claro que ve con buenos ojos lo que pueda hacer la selección de Ecuador en el Mundial Qatar 2022.

“Si encuentran ese andamiaje colectivo que todo grupo debe encontrar, no tengo ninguna duda que Ecuador puede ser la sorpresa del Mundial. Ojalá sea así y pueda llegar a la definición”, auguró Guillermo Almada.



Argumentó que la selección de Ecuador puede hacer historia en Qatar, dado que cuenta con un plantel lleno de juventud que reúnen un “biotopo buscado permanentemente en el fútbol actual”, por lo que son requeridos por ligas del exterior en donde se destacan semana a semana.

Almada, entrenador de Pachuca, flamante campeón del Torneo Apertura de la Liga mexicana.

Guillermo Almada sobre el caso de Byron Castillo

"Creo que es injusto lo que está viviendo porque ha surgido desde abajo y a pelado mucho. Para no generar ninguna incertidumbre, no afecta en nada (la decisión del TAS) ni a Byron ni a la selección ecuatoriana. Ojalá esto quede en el olvido y aporte todo lo que tiene en lo futbolístico", dijo Guillermo Almada.



Recordó que Byron Castillo llegó a Barcelona en 2017 por pedido suyo y luego también lo "recomendó" para que se incorpore al Pachuca.



"No pudo venir y tuvo que ir al León por el gran nivel que mostró Kevin Álvarez (seleccionado mexicano). Se adaptó rápido a la Liga méxicana", complementó Guillermo Almada sobre el primer semestre del ecuatoriano.

Palpita el Aucas vs. Barcelona

Guillermo Almada fue consultado sobre la final de vuelta de la LigaPro entre Aucas y Barcelona que jugarán el 13 de noviembre desde las 19:00 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.



A su criterio, "Barcelona tiene las armas y los futbolistas para alcanzar el resultado" que le permita alcanzar el título de la LigaPro, dejando claro que "será difícil y complicado" por el gran momento que vive Aucas de la manos del venezolano César Farías.



"Todos los barcelonistas estaremos haciendo fuerzas a la distancia", comentó Guillermo Almada, sin antes mencionar que el resultado de la final de ida, triunfo 1-0 de Aucas en el Monumental, "fue un poco injusto" por las distintas opciones de gol creadas por Barcelona que no concretaron.



Sobre un posible retorno a dirigir a Barcelona, Guillermo Almada dijo que tiene la "esperanza y la ilusión de algún momento volver" al 'Ídolo del Astillero', cuadro con el que levantó el trofeo de campeón del campeonato nacional en 2016.

