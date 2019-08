Guillermo Almada acusa a Barcelona de incumplir con su acuerdo de pago

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El entrenador Guillermo Almada, que dirigió a Barcelona SC hasta abril de 2019, mencionó que el cuadro porteño arrastra una deuda con él y su cuerpo técnico. El uruguayo, que al momento dirige a Santos Laguna, de México, mostró su malestar por el incumplimiento.

“Barcelona de la deuda que tiene conmigo no me han pagado absolutamente nada, a pesar del acuerdo que teníamos, no han cumplido a pesar de las facilidades que dimos”, dijo Almada, en entrevista con la radio Redonda.



Así mismo, el estratega mencionó que tiene poco contacto con la directiva. En mayo pasado, Almada viajó desde México para llegar a un acuerdo con la directiva, por el pago de los valores que quedaron pendientes.

Audio cortesía La Radio Redonda



“Uno le tiene cariño al club, pero no hay tanto contacto como antes. No queremos hacerle daño a Barcelona”, contestó el estratega, respecto a una posible demanda en contra del equipo que preside José Francisco Cevallos.



Ni Almada ni los principales de Barcelona oficializaron el monto que acordaron, tras finalizar el vínculo. Desde la salida del DT, el club recibió ingresos por la venta de Félix Torres y Darío Aimar, a clubes de México y Estados Unidos.