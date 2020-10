Franklin Guerra: 'Es positivo y me da orgullo que tres equipos ecuatorianos estén en los octavos de la Copa'

LEA TAMBIÉN

Franklin Guerra no jugó el martes 20 de octubre del 2020 en Buenos Aires, ante River Plate. La posibilidad de recibir una amarilla y privarse de estar en los octavos de final pesó más. El manabita estuvo en la banca de suplentes y su puesto lo ocupó Luis 'Kunty' Caicedo.

En la mañana del jueves 22 de octubre, Guerra dio una rueda de prensa virtual desde el complejo de Pomasqui. Liga, al igual que Independiente del Valle y Delfín accedieron a los octavos de final de la Copa Libertadores, en un hecho inédito para el fútbol local.



"Es positivo y me da orgullo que tres ecuatorianos estén en los octavos de final de la Copa. Y que uno de esos equipos sea Liga y que tengamos la posibilidad de ir por más", dijo el manabita.



En la jornada del viernes 23 de octubre, la Conmebol realizará el sorteo de los emparejamientos de octavos de final. Guerra no se mostró partidario de un determinado rival.



"La mayoría de los primeros de grupo serán brasileños o argentinos y el equipo boliviano (Jorge Wilstermann). Hay que estar concentrados porque en esta instancia de la Copa no habrá concesiones y se aprovechará cualquier error".



Liga jugará la tercera fecha del torneo local, el sábado 25 de octubre, a las 20:30, ante El Nacional, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.