Franklin Guerra: 'La hinchada debe darse cuenta que el equipo obtiene resultados y gana'

Franklin Guerra, defensa de Liga de Quito, se mostró positivo con el rendimiento de su equipo, desde la reanudación del campeonato. El manabita volverá al once titular para el juego del viernes 11 de septiembre ante Guayaquil City, tras ser suspenddo por acumulación de tarjetas amarillas.

"Casi un mes desde que se reinició el campeonato, partidos muy seguidos, he visto respuesta muy positiva de mis compañeros. Es complicado volver a ese ritmo tras 4 meses de para, hemos sacado resultados importantes", dijo Guerra, quien ha sido artífice en defensa para que los albos permanezcan en el primer lugar de la tabla de posiciones.



Ante las críticas de los hinchas sobre a la forma en que se repliega el equipo cuando va ganando, Guerra dijo que es una decisión técnica. También destacó el nivel de su compañero Moisés Corozo.



"No jugamos a asegurar, buscamos los goles. El repliegue se da por intensidad, el segundo tiempo nos cuesta un poco. Queremos ganar y si es bonito mucho mejor. Moisés Corozo es gran jugador, aprovechó su oportunidad, hizo dos golazos", dijo el manabita.



El 'Mariscal¿ recalcó que en la esta seguidilla de partidos, se ha sentido en plenitud física. Sin lesiones y con buen ritmo de competencia. Además, esto le beneficia para el objetivo que se planteó: llegar a la Selección para las eliminatorias.



"Tengo objetivo de llegar a la Selección, ha sido un año fructífero, a nivel de grupo, de goles. Esta seguidilla de partidos no he sentido dolores, estoy por buen camino. Que Gustavo Alfaro nos ayude a clasificar y a dejar el nombre del país en alto", afirmó Guerra.



Ante las críticas fue enfático. Asegura que Liga es efectiva y ese es el mensaje que quiere mandarle a los hinchas para tranquilizarlos.



"Somos un equipo muy práctico, la hinchada debe darse cuenta que el equipo obtiene resultados y gana. Somos ordenados, contundentes y efectivos. Nos gustaría tener el balón y no replegarnos tanto pero los partidos son así", aclaró.



Ahora Liga viajará a Perú para jugar ante Binacional por la Copa Libertadores. El duelo está pactado para el martes 15 de septiembre del 2020.



"Tenemos que ir a Lima y ganar y asegurar los puntos de local. Creo que podemos hacerlo. Por logística es mucho mejor en Lima. Aún viajamos con un poco de miedo del contagio, el equipo es muy disciplinado, igualmente en hoteles", finalizó.